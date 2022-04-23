В зоопарке Флориды родилась обезьяна со знаком Бэтмена

В зоопарке Бреварда в Мельбурне, штат Флорида, родилась паукообразная обезьяна с родимым пятном в виде знака Бэтмена. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
«Наш отряд черноруких паукообразных обезьян только что стал немного больше! Тридцатиоднолетняя самка Рошель (она же «Шелли») родила детеныша рано утром в пятницу, 15 апреля», — говорится в сообщении.
На носу у родившейся обезьянки виднеется необычное родимое пятно, напоминающее фирменный знак Бэтмена — силуэт летучей мыши, расправляющей крылья. Отмечается, что детеныш и его мать чувствуют себя хорошо.
Ранее в Берлинском зоопарке отпраздновала свой 65-й день рождения старейшая в мире горилла Фату, привезенная в Европу из Западной Африки. В честь юбилея для Фату приготовили рисовый пирог, угостили овощами и фруктами. Обезьяна съела все, что было на «праздничном столе».
В феврале в Новосибирском зоопарке родился ярко-оранжевый детеныш очковых лангуров. Для самки это была пятая беременность. В 2016 году ее первенец родился тоже ярко-оранжевым, однако через полгода он стал привычного коричневого цвета. Как рассказывают сотрудники зоопарка, некоторые особи сохраняют и во взрослом возрасте необычный окрас.