В зоопарке Флориды родилась обезьяна со знаком Бэтмена

В зоопарке Бреварда в Мельбурне, штат Флорида, родилась паукообразная обезьяна с родимым пятном в виде знака Бэтмена. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

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«Наш отряд черноруких паукообразных обезьян только что стал немного больше! Тридцатиоднолетняя самка Рошель (она же «Шелли») родила детеныша рано утром в пятницу, 15 апреля», — говорится в сообщении.

На носу у родившейся обезьянки виднеется необычное родимое пятно, напоминающее фирменный знак Бэтмена — силуэт летучей мыши, расправляющей крылья. Отмечается, что детеныш и его мать чувствуют себя хорошо.

Ранее в Берлинском зоопарке отпраздновала свой 65-й день рождения старейшая в мире горилла Фату, привезенная в Европу из Западной Африки. В честь юбилея для Фату приготовили рисовый пирог, угостили овощами и фруктами. Обезьяна съела все, что было на «праздничном столе».