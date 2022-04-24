Как привлечь благополучие в дом: пасхальные традиции

Пасха – один из важнейших христианских праздников. Во все времена этот день был наполнен чудесами и особыми традициями. СМИ рассказали, что можно и нельзя делать в этот светлый праздник, а также объяснили, как привлечь удачу.

Что можно делать на Пасху

В этот день принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» – и отвечать: «Воистину воскресе!». В ночь на Воскресение Христово следует сходить на пасхальную службу, которая заканчивается глубоко за полночь.

Первую трапезу необходимо начать с освященных в церкви крашеных яиц и кулича.

На Пасху и до праздника следует помогать нищим и всем нуждающимся. Ведь все добро, которое сделал человек, в конечном счете к нему вернется втройне.

Что нельзя делать на Пасху

В этот святой праздник нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения и обижаться. Этим можно надолго посеять раздор в семье и серьезно разругаться с человеком. Следует помнить о важности Пасхи и пребывать в благостном настроении.

Также в этот день запрещен любой физический труд, все важные дела должны быть закончены до Воскресения Христова. На праздник также нельзя венчаться и проводить другие торжества, передает «Пятый канал».

Приметы на Пасху

Солнечная погода предвещает жаркое лето и отличный урожай;

Если на Пасху идет дождь, то весь май будет промозглый и дождливый;