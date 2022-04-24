Топ-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Эзотерики утверждают, что данное при рождении имя во многом определяет судьбу и характер человека. Они назвали пять имен, обладатели которых обычно живут дольше остальных.

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Открывает список Мария. Девушки, носящие это имя нежны и спокойны. Благодаря этим чертам, их нервная система намного крепче и они стойко переносят самые серьезные жизненные трудности. Часто Марии становятся многодетными матерями и доживают до глубокой старости.

Мужчины с именем Антон отличаются трудолюбием. Увлеченный мальчик вырастает в мужественного юношу, который представляет, чего хочет от жизни. Если Антон выберет любимую профессию, то он достигнет невероятных высот.

Девочки по имени Алла отличаются крепким здоровьем и лидерскими качествами. Повзрослев, они стремятся быть в центре внимания и превзойти окружающих. Если Алла на протяжении жизни хорошо относится к своему здоровью, то у нее есть все шансы дожить до глубокой старости.

Константин привлекает своей тактичностью и доброжелательностью. Благодаря этим качествам мужчины с этим именем пользуются заслуженным уважением. Константин склонен к вредным привычкам, однако его здоровью можно позавидовать.