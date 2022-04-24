Как птицам удается не потеряться в пространстве

Японские ученые, проанализировав поведение птиц, уставили, как им удается не потеряться в пространстве. Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

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Питер Роджерс – инженер-биомедик из Алабамского политехнического института рассказал, что птицам помогает ориентироваться в пространстве белок, который чувствительный к магнитному полю. Он спрятан у птиц в мозгу и в глазах.

По словам эксперта, есть три этапа навигации:• Распознать ориентир;• Разработать маршрут к нему;• Начать двигаться.

Ориентир птицы распознают с помощью специального белка через магнитные поля. Затем отдельная часть мозга вырабатывает маршрут.

По предположениям японских ученых, это медиальный паллий. Он имеет сходство с гиппокампом млекопитающих, который так же отвечает за направление.