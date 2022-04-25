Мужчина показал открытку 98-летней бабушки и растрогал пользователей

«С днем рождения, Эллиотт. Ты делал мою жизнь счастливой последние 47 лет. Это последний раз, когда я пытаюсь печатать на компьютере, потому что руки больше не слушаются меня, а память становится все хуже. Но я постаралась сделать эту открытку для тебя, мой дорогой Эллиот. Люблю тебя сильно», — гласил текст открытки.