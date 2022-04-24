"Русская Хатынь": самое страшное преступление карателей Гитлера

Большое Заречье

Первые упоминания о деревне Заречье встречаются в Писцовой книге Йордебокер, «Писцовые книги Ижорской земли» и относятся к 1500 году. Тогда – и даже несколько раньше – на территории нынешнего села Калитинского возникло первое совсем небольшое поселение. В конце XIX века под именем Старое Заречье оно насчитывало уже 74 крестьянских двора – довольно много даже по современным меркам. А по советской переписи населения 1936 года здесь было уже 180 дворов и более 1300 жителей. Но с началом войны все изменилось. В августе 1941 года территория была оккупирована немецкими войсками и многие жители, спасаясь от жестокости захватчиков, покинули деревню. Часть из тех, кто остался, была угнана на работы в Германию. Тем не менее, несмотря на непрекращающиеся буквально в нескольких десятках километров бои, деревня продолжала жить. Многие дома были покинуты, но не уничтожены, а просто стояли с заколоченными окнами и дверьми – ждали хозяев. Как вспоминал советский историк и участник войны Анатолий Черняев в своей книге «Моя жизнь и мое время», брошенные дома – обычное дело для того времени. Причем они оставались полностью нетронутыми за исключением одного элемента – печной трубы. Бросая дома, хозяева обычно вынимали из кладки несколько кирпичей, чтобы печь нельзя было растопить. Таким образом деревни сохраняли от возможно пожара. Ведь желающих переночевать в натопленной избе было множество: и среди отступающих советских солдат, и среди наступающих немцев, и среди партизан или дезертиров. И каждый из них – из-за неумелого обращения с печью – легко мог устроить пожар и спалить всю деревню.