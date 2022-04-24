Почему при вызове на дуэль сопернику бросали перчатку

Некоторое время назад приглашением на поединок считалось бросание перчатки в лицо или ноги противнику. А поднять перчатку означало принять вызов. "Рамблер" расскажет, откуда пошла такая традиция.
Считается, что такая привычка зародилась в позднем Средневековье. В то время перчатки представляли были символом власти и аристократии. Изделия делались из тонкой кожи или шелка, их порой расшивали жемчугом и даже украшали драгоценными камнями. Более того, существовали особые правила ношения такого атрибута одежды. Так, например, хорошим тоном для джентльмена XIX века было менять перчатки по шесть раз за день.
Также в Средние века перчатки вручались епископу при вступлении в сан, воину при посвящении в рыцари. Их вручали и дамы в знак своей симпатии, перчатка вручалась сеньором своему вассалу, в качестве символа заключенного союза.
Что же касается традиции бросать перчатку вызывая на дуэль, то она возникла от ритуала оммажа (присяги вассала своему сеньору). После произнесения клятвы вассалом, сеньор поднимал его с колена и, если клятва принята, целовал и вручал перчатки. А если вассал планировал разорвать клятву, то он возвращал перчатки сюзерену. Брошенные в ноги, они означали поединок чести, не обязательно до смерти. Если же перчатка бросалась в лицо, то это уже считалось вызовом на дуэль, в результате которой кто-то должен был погибнуть.
Если вызванный на дуэль побеждал, то перчатка превращалась в трофей, а если он проигрывал, но при этом выживал, то она могла стать шансом на реванш. Бывали случаи, когда хозяин сам забирал свою перчатку, что означало отмену дуэли. Если ему ее возвращали, то конфликт можно был считать исчерпанным.