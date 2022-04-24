Почему при вызове на дуэль сопернику бросали перчатку

Некоторое время назад приглашением на поединок считалось бросание перчатки в лицо или ноги противнику. А поднять перчатку означало принять вызов. "Рамблер" расскажет, откуда пошла такая традиция.

Фото: Кадр из сериала "Война и мир" Кадр из сериала "Война и мир"

Считается, что такая привычка зародилась в позднем Средневековье. В то время перчатки представляли были символом власти и аристократии. Изделия делались из тонкой кожи или шелка, их порой расшивали жемчугом и даже украшали драгоценными камнями. Более того, существовали особые правила ношения такого атрибута одежды. Так, например, хорошим тоном для джентльмена XIX века было менять перчатки по шесть раз за день.

Также в Средние века перчатки вручались епископу при вступлении в сан, воину при посвящении в рыцари. Их вручали и дамы в знак своей симпатии, перчатка вручалась сеньором своему вассалу, в качестве символа заключенного союза.

Что же касается традиции бросать перчатку вызывая на дуэль, то она возникла от ритуала оммажа (присяги вассала своему сеньору). После произнесения клятвы вассалом, сеньор поднимал его с колена и, если клятва принята, целовал и вручал перчатки. А если вассал планировал разорвать клятву, то он возвращал перчатки сюзерену. Брошенные в ноги, они означали поединок чести, не обязательно до смерти. Если же перчатка бросалась в лицо, то это уже считалось вызовом на дуэль, в результате которой кто-то должен был погибнуть.