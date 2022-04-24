Журналист из США обвинил Шекспира в плагиате "Цимбелина"

Американский журналист Майкл Бландинг нашел в библиотеке Гарварда книгу с сюжетными пометками утерянной пьесы писателя Томаса Норта. Он считает, что их позже адаптировал Уильям Шекспир в своей работе "Цимбелин". Слова журналиста приводит The Guardian.

Сделанные рукой Норта записи, которые сильно похожи на идею шекспировской пьесы, были обнаружены в книге "Новые хроники" Роберта Фабиана 1533 года. Бландинг отмечает, что эта находка представляет собой "убедительные доказательства" того, что Шекспир вдохновлялся данными маргиналиями в своей работе. Он добавил, что записи на полях не могли быть основаны на пьесе Шекспира, так как Норт умер за шесть лет до первого представления "Цимбелина" публике.