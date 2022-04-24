Журналист из США обвинил Шекспира в плагиате "Цимбелина"

Американский журналист Майкл Бландинг нашел в библиотеке Гарварда книгу с сюжетными пометками утерянной пьесы писателя Томаса Норта. Он считает, что их позже адаптировал Уильям Шекспир в своей работе "Цимбелин". Слова журналиста приводит The Guardian.
Сделанные рукой Норта записи, которые сильно похожи на идею шекспировской пьесы, были обнаружены в книге "Новые хроники" Роберта Фабиана 1533 года. Бландинг отмечает, что эта находка представляет собой "убедительные доказательства" того, что Шекспир вдохновлялся данными маргиналиями в своей работе. Он добавил, что записи на полях не могли быть основаны на пьесе Шекспира, так как Норт умер за шесть лет до первого представления "Цимбелина" публике.
"Например, и в маргиналиях, и в пьесе говорится про неоднократные попытки Юлия Цезаря вторгнуться в Британию. Там также проявляется навязчивое внимание к теме дани, выплачиваемой Риму британскими королями. Оба произведения [и Норта, и Шекспира] посвящены детям Цимбелина",
- отмечает журналист.
При этом директор британского Шекспировского института Майкл Добсон считает, что обнаружения Бландинга являются неубедительными. Он также заявил, что за основу сюжета "Цимбелина" Шекспир взял "Декамерон" Джованни Боккаччо, а не хроники Фабиана. "Цимбелин" - одна из последних пьес Уильяма Шекспира, которая рассказывает о древнем короле Британии.