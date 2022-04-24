Космонавты на МКС приготовили кулич

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

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Для приготовления космонавты использовали несколько видов печенья, среди которых "Русское", "Восток", имбирное и с курагой, а также медовую коврижку, лепешку, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху кулич покрыли творогом с орехами и посыпали цукатами.

Известно, что космонавты собираются попробовать кулич после скорого общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.