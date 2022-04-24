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2 часа назад

Космонавты на МКС приготовили кулич

Мария Иглина

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

Космонавты на МКС приготовили кулич
Фото: unsplash.comunsplash.com

Для приготовления космонавты использовали несколько видов печенья, среди которых "Русское", "Восток", имбирное и с курагой, а также медовую коврижку, лепешку, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху кулич покрыли творогом с орехами и посыпали цукатами.

Известно, что космонавты собираются попробовать кулич после скорого общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее "Рамблер" писал о том, как и сколько хранить окрашенные яйца.

Истории,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Роскосмос,
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