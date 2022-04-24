Как появились Пасха, Масленица и другие праздники

24 апреля в России отмечается Православная Пасха, корни которой уходят далеко в прошлое. «Газета.Ru» рассказывает про этот и другие древние праздники, сохранившиеся (пускай и с множеством изменений) до наших времен.

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Пасха

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Символы и традиции одного из важнейших христианских праздников, по мнению ряда исследователей, уходят корнями в языческие времена. Доказательствами этой гипотезы считаются сходства ряда атрибутов Пасхи с культом древнегерманской богини весны Остары, которой преклонялись в день весеннего равноденствия 21 марта. Так, многие отмечают связь в наименованиях - Easter (Пасха) и Ôstarâ/Ostara/Eastre/Eostre (богиня Остара).

Германист Адольф Хольцман одним из первых связал зайца Остары с пасхальным "коллегой". По легенде - богиня превратила раненую птицу в зайца, оставив существу способность нести яйца. Фольклорист Якоб Гримм считал, что традиции окрашивать яйца и готовить кондитерские изделия к празднику также сохранились с языческих времен.

Согласно православному преданию, традиция печь куличи уходит корнями к трапезам апостолов, которые ставили в центр стола специально изготовленный для Иисуса (уже после его воскресения) хлеб. В свою очередь, обычай красить пасхальные яйца восходит к поверью о Марии Магдалине, по которому она подарила куриное яйцо императору Тиберию со словами "Христос Воскресе", после чего оно покраснело, заставив правителя поверить в истинность ее слов.

О заимствовании у язычества в своей работе "Русские аграрные праздники" писал также советский исследователь Владимир Пропп.

"Еще до того, как были введены эти праздники, существовали праздники и обряды языческие Отсюда, как мы видели, такие обрядовые блюда, как кутья и яйца. С яйцом связаны самые разнообразные представления. Но в русском заупокойном культе отражено только одно из них: способность воссоздания, воскресения жизни. Как символ воскресения оно было освящено церковью - и поэтому применялось особенно широко во время Пасхи и непосредственно после нее. Радуница, когда на могилах крошили яйца, приходилась на первую неделю после Пасхи",

- отмечал Пропп.

Масленица

Исторически двухнедельная языческая Масленица (Комоедица) отмечалась за неделю до весеннего равноденствия - и продолжалась еще семь дней после. Впоследствии ее перенесли на неделю до Великого поста, потому что иначе она выпадала бы на его даты.

"Тогда же (при переносе дат - "Газета.Ru"), вероятно, утвердились "тематические" дни масленичной недели в той форме, что дошли до нас: встреча, заигрыши, лакомка, разгуляй, тещины вечерки, золовкины посиделки, проводы. Неделя была разделена на узкую (с понедельника по среду) и широкую (с четверга по воскресенье) Масленицу, что, предположительно, является отголосками двухнедельного празднования",

- писал протоиерей Дионисий Свечников.

В Масленицу на доправославной Руси поклонялись богу весеннего солнца и плодородия Ярило, а также скотьему богу Велесу. Считалось, что Велес иногда появлялся в облике медведя, а его амулет медвежьей лапы защищает от всех несчастий.

На Масленицу даже существовала специальная "ролевая игра": мужчина переодевался в спящего медведя, укладывался в "берлогу" и ждал, пока его не разбудит девушка, оторвав часть "шкуры" на удачу. После чего "медведь" просыпался и пытался поймать обидевшую его девушку.

Традицию печь блины - блюдо в форме солнца - часто связывают с поклонением богу солнца. Однако эта теория опровергается, в частности, тем, что из-за особенностей готовки в печи блины в древности были намного темнее цветом и совсем не похожи на солнце. Исследователь Пропп выдвигал другую версию. По его мнению, блины отсылают к поминальной традиции. По его словам, масленица была аграрным праздником, так что хороший урожай нужно было просить не только у богов, но и тех, кто находится в земле.

В облике же сожженного чучела язычники видели богиню зимы и смерти Марену.

Хэллоуин

Корни Хэллоуина уходят далеко во времена Железного века. Кельты, жившие на территориях современной Ирландии, Великобритании и некоторых стран Северной Европы, праздновали трехдневный Самайн (в переводе с ирландского - конец лета). Этот праздник, помимо прощания с теплыми днями, означал начало нового кельтского года, а точнее - его "темной половины", между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием. Он праздновался с 31 октября по 1 ноября.

По словам автора книги "Хэллоуин: от языческого ритуала до вечеринки" Николаса Роджерса, Самайн был также временем подведения итогов - например, успешности урожайных месяцев. В это время кельты приносили богам жертву: скот или свежесобранный урожай. Предполагалось, что такое задабривание идолов поможет пережить зиму.

Кроме того, согласно поверьям, во время Самайна мир богов становился видимым для человека, а призраки умерших возвращались из потустороннего мира на землю, поэтому для особо озорных духов кельты оставляли разные подношения.

Кельтские жрецы - друиды, считали, что в дни этого праздника легче всего предсказывать будущее, так как границы между мирами стираются. Люди ходили на фестивали гадания, переодеваясь в костюмы животных или зверей в надежде обмануть духов. Символом праздника был костер: люди прыгали через него, тем самым "очищаясь", а друиды гадали на рисунках, которые высекались пламенем на костях животных.

После завоевания римлянами большей части кельтских земель языческие традиции были переосмыслены с учетом христианских представлений. В 609 году папа Бонифаций IV провозгласил праздник Днем всех святых. Вскоре его перенесли на дату по соседству с Самайном - 1 ноября. Массы продолжили праздновать Хэллоуин накануне церковного праздника и почти что по канонам древних кельтов: костры (но без жертвоприношения), переодевание в костюмы, подношение еды и даже вера в стирание границ между мирами.

Праздник Бефаны

В итальянском фольклоре старуха-ведьма Бефана посещает дома с детьми и оставляет им подарки. Согласно поверью, она приносит конфеты хорошим детям, а "плохим" - дарит уголь в ночь на 6 января, в канун Богоявления. Кроме того, как считается, она является примерной домохозяйкой: закончив с подарками, сначала подметает пол - и только после этого уходит.

При этом еще в дохристианские времена в Древнем Риме существовала традиция обмена подарками, связанная с праздником в честь Стренуи (strenna - рождественский подарок по-итальянски), когда римляне дарили друг другу различные презенты. Он отмечался в начале года. Фольклористы считают, что именно она является прототипом Бефаны.

Некоторые исследователи также связывают Бефану с мифологическим женским существом Перхтой, распространенной в европейском язычестве.

С Бефаной связывают и сюжет легенды о трех волхвах. Так, во время паломничества к месту рождения Иисуса три путника встретили старуху, которую попросили их сопроводить. Ею якобы и оказалась Бефана. Старуха изначально отказала - и только потом, раскаявшись, пустилась на поиски тех трех странников и новорожденного Иисуса, захватив с собой сладости для малыша. Однако Бефана не нашла их, вместо этого начав стучать во все двери и дарить детям сладости.

Праздник середины осени

Согласно одной из легенд, история китайского (и не только) Праздника середины осени связана с охотником Хоу И и его современником - полумифическим императором Яо, которые жили за тысячи лет до нашей эры.

Во время засухи, когда девять солнц (по китайскому поверью) светили слишком сильно, Хоу И выстрелил в них, избавив население от погодного бедствия. За что Яо наградил охотника эликсиром бессмертия. Однажды ученик Хоу И попытался украсть магический напиток, но ему помешала супруга героя Чанъэ, которая сама выпила эликсир. Вскоре Чанъэ улетела на Луну, а Хоу И поставил в саду столик со сладостями и фруктами, чтобы почтить память жены. С того момента люди в праздник начали поклоняться Луне и молиться на нее.

Считается, что в масштабах всех страны Праздник середины осени начали отмечать во времена династии Тан (618 - 907 гг). Это второй по значимости праздник Китая (первый - местный Новый год), который отмечают 15 числа восьмого месяца по лунному календарю (выпадает обычно на конец сентября). На этот день приходится полнолуние, и потому его второе название - Праздник лунной ночи.

Сначала праздник символизировал окончание сельскохозяйственного сезона, но потом стал для китайцев временем единения семьи: родственники в его ходе традиционно собираются на совместный ужин. Главным атрибутом празднества стали так называемые лунные пряники (юэбины), которые - подобно полной луне - имеют круглую форму.

Еще одним важным героем праздника стал лунный заяц Юэ Ту. По одной из версий, он - лекарь и помощник одной из главных богинь даосского пантеона Нюйвы. Юэ Ту готовит на Луне чудодейственные эликсиры, которые доставляет на Землю. Зайца часто изображают вместе с Чанъэ. Впрочем, есть версия, что заяц пожертвовал собой ради того, чтобы накормить Будду. И в благодарность уже Будда направил его на Луну.

Праздник первого дня лета

Исландия - духовный центр всей скандинавской мифологии, здесь до сих пор сохранилось достаточно много языческих праздников. В прошлом десятилетии тут даже построили первый за сто лет языческий храм, посвященный Тору.

Сумардагуринн Фирсти - государственный праздник первого дня лета по старому исландскому календарю, который со времен викингов и до XVIII века делился на зиму и лето. Сейчас он отмечается в первый четверг после 18 апреля - примерно в это время заканчивается полярная ночь и наступают светлые дни, что в древности и означало наступление лета.

В исландском фольклоре существует поверье, что если в этот праздник "лето и зима замерзают вместе" (то есть - наступают серьезные заморозки), лето будет хорошее. Кроме того, местные верят, что слой замерзшего в эту ночь льда в озерах будет соответствовать количеству сливок, которое хозяйки получат в ближайший год.

Праздник первого дня лета также назывался Днем Девы, так как покровительницей апреля была богиня Харпа. В это время молодые люди дарили подарки своим предполагаемым избранницам, а девушки - гадали на будущего мужа.

День летнего солнцестояния

Каждый год в 20-х числах июня в культурных границах всей Скандинавии отмечается день летнего солнцестояния. Традиции праздника уходят далеко в языческие времена. Островитяне верили, что в это время коровы могут говорить, эльфы выходят из своих домиков и начинают общаться с людьми, а тюлени перевоплощаются в человека.

Сейчас исландцы предпочитают проводить этот праздник в кругу семьи и друзей, посещать популярные музыкальные фестивали, например, Secret Solstice. Особенно преданные празднику, согласно древней традиции, выходят купаться голышом при утренней росе. Считается, что это приносит удачу.