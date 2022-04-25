Битва за точки: как буква Ё отвоёвывала право на жизнь

Точки на Ё можно больше не ставить. Это предложило Министерство просвещения России. Как носители языка относятся к жизни с Ё или без Ё, выяснила корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова.

Фото: Мир24 Мир24

«Меня спрашивают фамилию. Я говорю, Семён Стругачёв. Паспортистка говорит, что нет, вас зовут Семен Стругачев», – поделился народный артист России Семён Стругачёв.

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Народный артист России, звезда фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» Семён Стругачёв был «обесточен» чиновниками. Из его документов пропала буква Ё. Теперь часто доказывает, что Е там ненастоящая.

В докомпьютерную эру не только Стругачёвым, но и Киселёвым, Горячёвым и прочим Ё-носителям доставалось при регистрации брака или рождения.

«Так сложилось, что в советские времена где-то в целях экономии каких-то средств решили не ставить точки над буквой. Букву Ё заменили на букву Е. Получили много проблем из-за этого», – рассказала главный специалист Дворца бракосочетаний № 2 Санкт-Петербурга Наталья Севастьянова.

Экс-солист группы «На-на» Владимир Лёвкин орфографическую справедливость отстоял. Но каждая поездка за рубеж всегда с препятствием.

«Когда ты куда-то летишь, у тебя загранпаспорт, а там английская транскрипция. И люди не могут найти», – рассказал Владимир Лёвкин.

Самая эмоциональная буква русского языка буквально «выбивала» себе право на жизнь. Ее долго не было даже на клавиатуре печатных машинок. Машинистки чернилами добавляли две точки.

Ё придумал и привел в русский язык в 18 веке писатель и историк Николай Карамзин. У буквы, которая соединяла в себе звуки Й и О, наконец-то появилось одно обозначение. В 21 веке на родине Карамзина «букве невезения» даже поставили памятник, которому тоже не повезло. Автор монумента Александр Зинин рассказал, что гранита достать не смог и первый вариант вырезали из могильной плиты. Ее купили в бюро ритуальных услуг и только потом заменили. «Сначала чуть этот камень мне запороли. Потом я уже взял в руки болгарку и целый месяц вырезал эту букву. В конце получилось так, что мне не заплатили ни копейки», – рассказал художник, автор памятника Александр Зинин. Стала она «проклятьем» и для первого российского народного гибридного авто. «Ё-мобиль» бизнесмена Михаила Прохорова так и остался красивой нереализованной мечтой.

Но это не Ё такая, а жизнь такая. Буква стала жертвой реформы русского языка, которую то недолюбливают, то лелеют.

«Почему-то люди настаивают на том, чтобы сделать букву Ё обязательной. Это приведет тоже к трагическим последствиям. Если ее сделают обязательной для употребления, уже ни один бюрократ не станет сомневаться в том, что ему нужна справка про Федор и Фёдор, Королев и Королёв, потому что он будет уверен, что это разные буквы», – рассказала преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, член орфографической комиссии Российской академии наук Светлана Друговейко-Должанская.

Но ведь если буквы Ё не будет, то поезд пойдет в город Орел, а самолет отправится в полет, а многочисленные Тёмы станут Темами. Без звучной Ё не то что имя, хорошая эмоция пропадет. Кинематограф – тому доказательство.

«И ёшкин кот, и ёлки-палки, и ёклмн и что-то даже более серьезное. Это все равно, что отнять у немцев их умляут. Потому что в принципе можно обойтись и без них. Можно писать уе, ое. Но сразу теряется весь аромат», – поделился писатель, журналист Денис Драгунский.

Букве Ё за ее двухвековую историю, конечно, досталось. Филологи предлагают просто оставить ее в покое, употреблять строго по назначению – в именах собственных и когда без двух заветных точек меняется суть слова.