Россияне вспомнили о шрамах от советских прививок

О шрамах от советских прививок вспрмнили россияне в обсуждении одной из фотографий, опубликованных в Telegram -канале «Старая Москва».

Тема неожиданно возникла под снимком, на котором советские дети, играя в кухню, готовят «блюда» из песка. Пользователи сети обратили внимание на след от прививки на предплечье одного из детей и вспомнили, как им делали такие же. «Это прививка от оспы!», «Будто пуговка-манту», — написали они.