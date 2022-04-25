Секретный проект Теслы: как далеко продвинулись разработки лучевого оружия

Никола Тесла считается одним из самых важных изобретателей всех времен. Однако личность сербского инженера, которого современники воспринимали как чудака, окружена рядом мифов и заговоров. Он действительно работал над секретными проектами, которые попали в руки правительства США?

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В прошлом звание величайшего гения в истории приписывалось нескольким личностям, от художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи до хорошо образованного немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте. Имя Николы Теслы, уроженца села Смильян в современной Хорватии, родившегося там в сербской семье в 1856 году, обычно входит в узкий круг избранных. Это произошло в то время, когда мир физики только начинал открывать принципы электротехники, на которых де-факто базируются современные цивилизации, и без Теслы, вполне возможно, человечество не достигло бы нынешнего уровня технического прогресса.

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Десятилетия вперед

Семьсот изобретений и почти сорок тысяч профессиональных работ по технической документации приходится на счет человека, чей интерес к науке проявился уже в начальной школе. Сегодня в каждом учебнике по физике мы читаем, что Тесла изобрел асинхронный двигатель, высокочастотный трансформатор, известный как катушка Тесла, и открыл многофазный переменный ток. Однако список его заслуг только начинается: он стоял у истоков дистанционного управления, неонового света или беспроводной передачи и якобы предсказал рождение Интернета — хотя для полноты картины мы должны добавить, что в большинстве случаев технически он не был первым, кто придумать идею. Например, асинхронный двигатель был изобретен итальянцем Галилео Феррарисом за два года до этого, но он не запатентовал его.

Открытие Теслы, с которым одновременно не экспериментировал ни один из его коллег, можно охарактеризовать как радиоуправление – что, впрочем, историки не умаляют вклада сербского изобретателя в сегодняшний мир. Его справедливо характеризуют как человека, опередившего свое время на десятилетие: как пионер в области электротехники он имел дело с неизведанными доселе областями, без знания которых почти наверняка не было бы радиосвязи, телевещания и даже дронов, роботов или электромобилей.

Джентльмен и чудак

Однако, как это часто бывает с великими личностями в истории, за гениальность расплачиваются странностями и некоторой неуклюжестью в практической жизни. Хотя Тесла зарегистрировал 112 патентов только в органах власти США и владел 196 патентами в 26 других странах, он никогда не отличался предпринимательскими способностями и не мог превратить плоды своих исследований в коммерческий успех. Большую часть своей жизни он провел в долгах. Его современники — в том числе не менее известный Томас Альва Эдисон, у которого он нашел свою первую работу после приезда в США — запомнили его замкнутым одиночкой, полностью преданным работе, но в то же время очень добрым и великодушным. Его секретарь даже назвала его «джентльменом».

Тем не менее, он оставался старым холостяком и нет никаких доказательств того, что он когда-либо устанавливал более близкие отношения с женщиной, при этом он якобы отказывался прикасаться к людям. Таким образом, он сосредоточил свое внимание исключительно на птицах. Он якобы так влюбился в белую голубку, которая прилетала, чтобы покормиться на его на подоконнике, что, когда она умерла, буквально разбила ему сердце.

Электричество для всех

Однако величайшая тайна жизни знаменитого изобретателя кроется в его наследии: немногие личности окружены таким количеством заговоров спустя почти восемьдесят лет после смерти. Наиболее часто встречается теория о том, что большинство из сотен изобретений Теслы были теми, существование которых держалось в секрете от общественности. Например, это был проект неиссякаемого источника энергии, доступного бесплатно для всех, который, однако, был захвачен правительством США, чтобы использовать его в своих целях.

Правда остается в том, что Тесла действительно планировал воплотить эту идею в жизнь и предпринял ряд амбициозных попыток в этой области. Уже в начале прошлого века он якобы строго отвергал угольные электростанции и выступал против использования ископаемых ресурсов, при сгорании которых в атмосферу выделяется углекислый газ. Вместо этого он был убежден, что под земной поверхностью есть неожиданный запас энергии: ее будет достаточно только для того, чтобы захватить и правильно распределить ее по миру. Он даже придерживался революционной для того времени идеи, что описанная передача может осуществляться без проводов даже на большие расстояния.

Проект, который провалился

В 1901 году на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, была построена 70-метровая экспериментальная станция, известная как Башня Уорденклиф, откуда Тесла намеревался передавать новости через Атлантику. Он хотел использовать ранее запатентованный высокочастотный трансформатор, названный катушкой Тесла. Однако вскоре проект провалился: после череды неудач изобретатель потерял доверие банкира Джона Пьерпонта Моргана, который поддерживал его финансово, и ему ничего не оставалось, как сдаться.

Сообщается, что посетителей обескуражило, среди прочего, то, что при идеальном сценарии в будущем люди вообще не будут платить за электроэнергию. Однако при сегодняшнем уровне знаний мы знаем, что идея была обречена с самого начала: Тесла, по-видимому, неправильно понимал принцип действия электромагнитных волн и, более того, ошибочно предполагал, что можно будет передавать сигнал, а значит, и электричество без потерь.

Луч смерти

Дальше жизнь изобретателя пошла под откос. Его слава угасла, и последние годы он провел, переезжая между отелями Манхэттена, собирая чемоданы каждый раз, когда неоплаченные счета становились слишком высокими. И что вышеупомянутого багажа было мало: когда в январе 1943 года сотрудники газеты «Нью-Йоркер» нашли тело Теслы в комнате 3327, там осталось восемьдесят чемоданов, полных технической документации. Изобретатель, перенесший сердечный приступ в возрасте 86 лет, видимо, не собирался прощаться со своим творчеством. Однако обратно в Белград прибыли только шестьдесят единиц багажа, и сегодня они выставлены в музее Теслы. Предполагается, что оставшиеся двадцать «потерянных по пути» попали в руки правительства США.

Тесла умер в разгар Второй мировой войны и в своем наследии мог оставить ценные сведения, которые дали бы партии преимущество в борьбе с врагом. С этой точки зрения нетрудно поверить, что недостающая документация действительно спрятана где-то в архивах Белого дома. Чаще всего упоминается, что заокеанская власть пыталась получить подробности так называемого луча смерти: Это еще один из еще не до конца исследованных проектов, которыми изобретатель занимался в конце жизни или, по крайней мере, часто говорили о нем.

Другие ученые размышляли об электромагнитном оружии в 1930-х годах, а некоторые даже независимо объявили, что они его изобрели. Ничего подобного на сегодняшний день не подтверждено, но в то время каждое упоминание о «чудо-оружии» воспринималось всерьез.

На службе у президента

Всего через три недели после смерти Теслы Джон Трамп из Массачусетского технологического института (дядя бывшего президента Дональда Трампа) проанализировал рабочие документы изобретателя, прежде чем они были отправлены в Белград. Его официальная позиция заключалась в том, что из них нельзя было сделать никаких конкретных выводов, не говоря уже о планах возможных проектов. Сообщается, что содержимое файлов было запутанным и «спекулятивным, скорее философски настроенным».

Однако его заявление лишь породило новые слухи. По сей день некоторые утверждают, что правительство намеренно скрывало истинное содержание поместья с намерением использовать его позже. Еще в 1945 году президент Франклин Делано Рузвельт якобы поручил инженеру Ванневару Бушу, ответственному за разработку ядерной бомбы в рамках Манхэттенского проекта, предварительно ознакомиться с архивами Теслы.