Медведь сломал забор возле дома в Приангарье и утащил собаку

В Приангарье зафиксированы первые случаи появления медведя в населенных пунктах, сообщается на сайте регионального управления МВД.В Приангарье зафиксированы первые случаи появления медведя в населенных пунктах.

В одном из поселков зверь даже сломал забор возле дома и утащил собаку. Еще одно сообщение поступило от жителей соседнего поселка Бадарминск Усть-Илимского района. На оба вызова выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Они обследовали прилегающую к населенным пунктам территорию.