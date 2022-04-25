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31 минуту назад

Медведь сломал забор возле дома в Приангарье и утащил собаку

Мир24

В Приангарье зафиксированы первые случаи появления медведя в населенных пунктах, сообщается на сайте регионального управления МВД.В Приангарье зафиксированы первые случаи появления медведя в населенных пунктах.

Медведь сломал забор возле дома в Приангарье и утащил собаку
Фото: PixabayPixabay

В одном из поселков зверь даже сломал забор возле дома и утащил собаку. Еще одно сообщение поступило от жителей соседнего поселка Бадарминск Усть-Илимского района. На оба вызова выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Они обследовали прилегающую к населенным пунктам территорию.

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