Корабль Crew Dragon с первыми туристами отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon, на борту которого находятся первые 4 туриста, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Туристические космонавты возвращаются на Землю.

«Физическое отделение подтверждено», — сообщили в центре управления полетом.

Первый коммерческий рейс корабля Crew Dragon завершен на 5 дней позже, так как помехой стали неблагоприятные погодные условия. Корабль находится в полете с 8 апреля.

Сегодня, 25 апреля примерно в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) должна состояться приземление у побережья штата Флорида.

Crew Dragon выпущен компанией SpaceX. Оператор миссии – Axiom Space. Данный туристический рейс закреплен контрактом с НАСА.