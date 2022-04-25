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2 часа назад

Корабль Crew Dragon с первыми туристами отстыковался от МКС

FBM.ru

Корабль Crew Dragon, на борту которого находятся первые 4 туриста, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Туристические космонавты возвращаются на Землю.

Корабль Crew Dragon с первыми туристами отстыковался от МКС
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Физическое отделение подтверждено», — сообщили в центре управления полетом.

Первый коммерческий рейс корабля Crew Dragon завершен на 5 дней позже, так как помехой стали неблагоприятные погодные условия. Корабль находится в полете с 8 апреля.

Сегодня, 25 апреля примерно в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) должна состояться приземление у побережья штата Флорида.

Crew Dragon выпущен компанией SpaceX. Оператор миссии – Axiom Space. Данный туристический рейс закреплен контрактом с НАСА.

На борту корабля находится Майкл Лопес-Алегрия – бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom, Ларри Коннор – американский бизнесмен, Марк Пати – канадский инвестор, Итан Стиббе – предприниматель из Израиля.

Истории,SpaceX,NASA,
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