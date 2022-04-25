Недалеко от Земли обнаружили новую экзопланету

Ученые из Университета Южного Квинсленда в Австралии обнаружили новую экзопланету недалеко от Земли. Она носит название HD 83443 b и вращается вокруг звезды HD 83443. Выводы наблюдений опубликованы в препринтах в репозитории arXiv.

Фото: Мир24 Мир24

Отмечается, что планета вращается по необычной эксцентричной орбите вокруг своей звезды-хозяина за 22 года. Располагается она на расстоянии 133 световых лет от Земли, в будущем, предполагают специалисты, данная экзопланета даже может стать целью космических миссий.

На данный момент ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения этой системы, чтобы получше исследовать свойство обнаруженной экзопланеты.

Ранее астрономы открыли 366 потенциальных экзопланет за пределами Солнечной системы, используя данные телескопа Kepler. С учетом этих данных общее количество открытых земными учеными экзопланет приблизилось к 5 000.

До этого в системе из трех звезд, расположенной на расстоянии 1800 световых лет от Земли, была найдена планета. Это газовый гигант, которому присвоили название KOI-5Ab. Система входит в созвездие Лебедя.