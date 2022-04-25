Тюменец выиграл 900 тысяч через пять минут после покупки билета

Житель Тюмени Максим Погребной выиграл 900 тысяч рублей в лотерею «Рапидо». Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей.

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«Житель Тюмени Максим Погребной купил лотерейный билет и через пять минут выиграл 900 000 рублей. Лотерею „Рапидо“ он попробовал по совету жены», — рассказали в компании.

По информации «Столото», победитель — индивидуальный предприниматель. Мужчина владеет бизнесом по аренде автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на ремонт квартиры.,