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2 часа назад

Тюменец выиграл 900 тысяч через пять минут после покупки билета

Ura.Ruиещё 1

Житель Тюмени Максим Погребной выиграл 900 тысяч рублей в лотерею «Рапидо». Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей.

Тюменец выиграл 900 тысяч через пять минут после покупки билета
Фото: PixabayPixabay

«Житель Тюмени Максим Погребной купил лотерейный билет и через пять минут выиграл 900 000 рублей. Лотерею „Рапидо“ он попробовал по совету жены», — рассказали в компании.

По информации «Столото», победитель — индивидуальный предприниматель. Мужчина владеет бизнесом по аренде автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на ремонт квартиры.,

Тюменцы не первый раз становятся победителями лотерей. В феврале агентство писало о том, что владелец сети пиццерий выиграл более 13 млн рублей.

Истории,Столото,
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