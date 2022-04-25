Откуда взялось выражение “сирота казанская”

Для начала разберемся, что же все-таки значит “сирота казанская”? Как правило, так называют того, кто чрезмерно жалуется на жизнь и прибедняется. И жалость к нему – скорее проявление ироничного отношения, а не эмпатии и сочувствия. Ведь очень часто виновником проблем является сам жалобщик.

В 1552 году войска Ивана IV штурмом взяли столицу Казанского ханства – Казань. Но это не так-то и просто взять и присоединить новые земли вместе с подданными. Нужно было искать новые способы держать их в покорности. Иван Грозный, желая привязать к себе местную аристократию (казанских мурз), пошел на хитрость. Он стал награждать добровольно являвшихся к нему татар из числа знати. Но и те были не лыком шиты. Некоторые мурзы ради подарков, снисходительности, наград и привилегий царя притворялись пострадавшими от войны серьезнее, чем это было на самом деле. Да и в челобитных к Ивану Васильевичу они сами себя нередко величали “сиротами”.