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2 часа назад

Откуда взялось выражение “сирота казанская”

Мира Маркина

Некоторые устойчивые речевые обороты появились благодаря в том числе историческим событиям. Сегодня “Рамблер” расскажет, как прижилась “сирота казанская” в русском языке.

Откуда взялось выражение “сирота казанская”
Фото: Кадр из фильма "Сирота казанская"Кадр из фильма "Сирота казанская"

Для начала разберемся, что же все-таки значит “сирота казанская”? Как правило, так называют того, кто чрезмерно жалуется на жизнь и прибедняется. И жалость к нему – скорее проявление ироничного отношения, а не эмпатии и сочувствия. Ведь очень часто виновником проблем является сам жалобщик.

Надо сказать, что смысл этого фразеологизма лишь отчасти претерпел изменение спустя 470 лет.

В 1552 году войска Ивана IV штурмом взяли столицу Казанского ханства – Казань. Но это не так-то и просто взять и присоединить новые земли вместе с подданными. Нужно было искать новые способы держать их в покорности. Иван Грозный, желая привязать к себе местную аристократию (казанских мурз), пошел на хитрость. Он стал награждать добровольно являвшихся к нему татар из числа знати. Но и те были не лыком шиты. Некоторые мурзы ради подарков, снисходительности, наград и привилегий царя притворялись пострадавшими от войны серьезнее, чем это было на самом деле. Да и в челобитных к Ивану Васильевичу они сами себя нередко величали “сиротами”.

Так и закрепилось в русском языке выражение “сирота казанская”.

Истории,Иван Грозный,
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