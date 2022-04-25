Викинги поставляли древним киевлянам моржовую кость

Ученые выяснили, откуда в Киев поставляли моржовую кость в XII веке. Об этом сообщает Naked Science.

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Русские летописи многократно упоминают о ценных "рыбьих зубах", поставляемых как часть богатых даров. Так жители Древней Руси называли моржовые клыки, ценный материал для поделок. Джеймс Барретт из Норвежского университета естественных и технических наук и его коллеги проанализировали девять образцов моржовой кости из Киева XII века. Они хотели выяснить их происхождение.

Ученые провели анализ ДНК образцов и сравнили их с изделиями из моржовой кости той же эпохи, но разного географического происхождения. Анализировали как готовые изделия, так и черепа.

Выяснилось, что шесть из девяти образцов, скорее всего, попали в Киев из Гренландии или Канады, но через Гренландию. Изотопный анализ показал, что два других образца были добыты в Баренцевом море, а единственный, девятый, не удалось идентифицировать.