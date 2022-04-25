Выяснилось, когда древние люди прибыли в Америку

Ученые Университета штата Вайоминг и Вашингтонского университета в США раскрыли точное время прибытия самых ранних жителей Северной Америки на континент. Согласно статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, неверная интерпретация археологических свидетельств в Северной и Южной Америке привела к теории, что люди прибыли в Новый Свет задолго до 13-14 тысячи лет назад.

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Исследователи проанализировали археологические отложения с помощью нового статистического показателя, называемого индексом видимой стратиграфической целостности (Apparent Stratigraphic Integrity Index). Стратиграфическая целостность ранних археологических памятников на Аляске высока, что дает убедительные доказательства в поддержку однозначного проживания человека в этих местах. Однако у более южных стоянок древних людей наблюдаются признаки смешения между несколькими периодами времени.