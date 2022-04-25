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1 час назад

Мать жениха тайно надела свадебное платье его невесты на свою вечеринку

Lenta.ru

Мать жениха тайно надела свадебное платье его невесты на свою вечеринку и попалась ей на глаза, опубликовав снимки с праздника в соцсетях. О случившемся пользовательница сети рассказала на портале Reddit.

Мать жениха тайно надела свадебное платье его невесты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Виновница торжества сообщила, что они с женихом ждут ребенка и по этой причине запланировали скромную свадьбу без лишних затрат. Невеста выбрала макси-платье с декором из бисера стоимостью 300 долларов (приблизительно 22,3 тысячи рублей), которое, по ее словам, было вечерним, но мало походило на традиционный подвенечный наряд.

В то же время будущая свекровь девушки удивила семью новостью о своей беременности, хотя ранее думала, что больше не может иметь детей. Затем женщина попросила у потенциальной жены сына одолжить ей один из своих нарядов для вечеринки в честь будущего ребенка, так как ее одежда стала ей мала.

«Я согласилась, после чего увидела в соцсетях, что она развлекается именно в моем свадебном платье! Я была шокирована и очень зла. Со слезами на глазах я позвонила ей, но она не взяла трубку»,

— написала юзерша, отметив, что мать ее жениха могла выбрать любой другой предмет гардероба.

Придя домой, юзерша стала кричать на женщину и угрожала разрезать ее свадебное платье, а та в ответ назвала ее сумасшедшей.

«Ее муж пытался нас успокоить, но я продолжала скандалить. Почему ей хватило времени и денег устроить дорогостоящую вечеринку, а купить себе платье — нет?»

— заключила девушка.

Размещенная публикация набрала более 360 комментариев.

«Она сумасшедшая, если считает нормальным надевать чье-то свадебное платье», «Вы обе ведете себя так, будто вам по пять лет», «Твоя свекровь неправа, но и ты повела себя слишком грубо», «Мне кажется, любая девушка вышла бы из себя, узнав о таком»,

— писали под постом пользователи.

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