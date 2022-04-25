Блогерша пять лет носила одно и то же платье на вечеринки

Блогерша Эми Бейтс носила одно и то же платье почти каждый вечер на протяжении пяти лет и удивила подписчиков. На соответствующий пост в соцсетях обратило внимание издание Mirror .

В своем ролике 27-летняя жительница Бирмингема, Великобритания, продемонстрировала образы, которые надевала на вечеринки в течение многих лет. На кадрах видно, что постоянным нарядом девушки для выходов в свет стало черное бархатное платье с длинными рукавами и декольте, которое она дополняла различными аксессуарами и обувью. Отмечается, что купленное в 2017 году изделие стоило 20 фунтов стерлингов (1500 рублей по курсу того времени).