Ученые нашли доисторический хрустальный рудник

В Швейцарии таяние льда открыло ученым новые свидетельства жизни людей. Ученые нашли выход породы горного хрусталя и кварца, вокруг которого обнаружили следы человеческого пребывания, сообщает N+.
Отмечается, найдены следы добычи минералов – отколотые непригодные фрагменты и орудия, с помощью которых обрабатывали кристаллы. Радиоуглеродный анализ помог определить возраст находок – от 7,5 до 8 тысяч лет до нашей эры. Другие же артефакты оказались на 2 тысячи лет младше. Среди находок был олений рог, фрагменты древесины и рог косули.
По обнаруженным артефактам специалистам пока не ясно, была ли данная местность точкой постоянной добычи минералов, или люди здесь появлялись через некоторые промежутки времени. Возможно, дальнейшее таяние ледников будет способствовать тому, что у археологов появится больше сведений.