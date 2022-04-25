Ученые нашли доисторический хрустальный рудник

В Швейцарии таяние льда открыло ученым новые свидетельства жизни людей. Ученые нашли выход породы горного хрусталя и кварца, вокруг которого обнаружили следы человеческого пребывания, сообщает N+.

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Отмечается, найдены следы добычи минералов – отколотые непригодные фрагменты и орудия, с помощью которых обрабатывали кристаллы. Радиоуглеродный анализ помог определить возраст находок – от 7,5 до 8 тысяч лет до нашей эры. Другие же артефакты оказались на 2 тысячи лет младше. Среди находок был олений рог, фрагменты древесины и рог косули.