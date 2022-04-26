Какое оружие красноармейцев немцы считали лучшим

Фашисты со временем оценили не только доблесть военнослужащих РККА, но то, с чем они сражаются.
Давид Болотин, автор монографии «Советское стрелковое оружие за 50 лет» объясняет, почему немцы в Великой Отечественной войне охотно пользовались советскими пистолетами-пулеметами Шпагина, более известными как ППШ (в Сети можно найти множество архивных снимков того времени, где немцы позируют с этим трофейным оружием).
В барабанном ППШ был 71 патрон, а в немецких МР-40 — всего лишь 32. Вдобавок к этому, гитлеровские «шмайссеры» надо было заряжать с помощью спецустройства, а диск «пэпэша» этого не требовал — его можно было набивать вручную. При стрельбе из МР нежелательно было держаться за рожок (и вообще лишний раз его трогать не следовало): конструкция этого пистолета-пулемета была такова, что любое неосторожное движение могло привести к перекосу патронов в магазине. Гитлеровские автоматчики при ведении огня из МР брались либо за цевье (которое сильно нагревалось), либо за горловину магазина.
У ППШ подобных проблем не было, поэтому немцы охотно пользовались советскими пистолетами-пулеметами, если имелась возможность пополнить боезапас.
Как писал обозреватель журнала «Калашников» Руслан Чумак, советская самозарядная автоматическая винтовка Токарева (СВТ) или «Светка», как ее любовно называли военнослужащие РККА, также, наряду с ППШ, заслужила уважение у немцев – они ее называли «ручным пулеметом». СВТ достойно показала себя при штурме Брестской крепости — немцы, вооруженные МР-40, не могли приблизиться к советским позициям, пока оттуда вели огонь стрелки из СВТ. Винтовку Токарева высоко ценил генерал Гейнц Гудериан, который в своих воспоминаниях утверждал, что русские пехотинцы по вооружению уступают пехоте вермахта – но только когда у красноармейцев нет СВТ.
По воспоминаниям Гейнца Гудериана, гитлеровцы, настроенные в 1941 году до наступления зимы овладеть всей территорией СССР, с приходом серьезных морозов начали активно охотиться за русскими тулупами, валенками и шапками (и вообще за всем, что могло хоть как-то утеплить). Гудериан писал, что он с трудом мог отличить своих солдат и офицеров от русских – немцы ходили в верхней одежде и обуви, снятой с трупов солдат и офицеров РККА или добытой при разграблении советских обозов: Гитлер, планируя свой блицкриг, не рассчитывал на то, что его военнослужащим придется менять форму одежды, а обмундирование вермахта не было рассчитано на русские морозы.