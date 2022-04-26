Какое оружие красноармейцев немцы считали лучшим

Фашисты со временем оценили не только доблесть военнослужащих РККА, но то, с чем они сражаются.

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Предпочтение ППШ

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Давид Болотин, автор монографии «Советское стрелковое оружие за 50 лет» объясняет, почему немцы в Великой Отечественной войне охотно пользовались советскими пистолетами-пулеметами Шпагина, более известными как ППШ (в Сети можно найти множество архивных снимков того времени, где немцы позируют с этим трофейным оружием).

В барабанном ППШ был 71 патрон, а в немецких МР-40 — всего лишь 32. Вдобавок к этому, гитлеровские «шмайссеры» надо было заряжать с помощью спецустройства, а диск «пэпэша» этого не требовал — его можно было набивать вручную. При стрельбе из МР нежелательно было держаться за рожок (и вообще лишний раз его трогать не следовало): конструкция этого пистолета-пулемета была такова, что любое неосторожное движение могло привести к перекосу патронов в магазине. Гитлеровские автоматчики при ведении огня из МР брались либо за цевье (которое сильно нагревалось), либо за горловину магазина.

У ППШ подобных проблем не было, поэтому немцы охотно пользовались советскими пистолетами-пулеметами, если имелась возможность пополнить боезапас.

«Светка» заставила себя уважать

Как писал обозреватель журнала «Калашников» Руслан Чумак, советская самозарядная автоматическая винтовка Токарева (СВТ) или «Светка», как ее любовно называли военнослужащие РККА, также, наряду с ППШ, заслужила уважение у немцев – они ее называли «ручным пулеметом». СВТ достойно показала себя при штурме Брестской крепости — немцы, вооруженные МР-40, не могли приблизиться к советским позициям, пока оттуда вели огонь стрелки из СВТ. Винтовку Токарева высоко ценил генерал Гейнц Гудериан, который в своих воспоминаниях утверждал, что русские пехотинцы по вооружению уступают пехоте вермахта – но только когда у красноармейцев нет СВТ.

«Генерал Мороз» поспособствовал