Чернобыльский ад: 36 лет назад рухнула советская АЭС

Суббота, 26 апреля 1986 года, вошла в историю крупнейшей ядерной аварией. За короткое время тысячи людей в Припяти и близлежащем Чернобыле перевернули свою жизнь с ног на голову…

Фото: popmech.ru popmech.ru

В 1970 году на берегу реки Припять начали расти дома нового города. Пять современных жилых комплексов, школы и привлекательный парк развлечений. И лесной, умиротворяющий пейзаж, манящий к отдыху – мечта жизни молодых советских людей! Новообразованный город получил название Припять. Через два года в соседнем Чернобыле могло начаться строительство АЭС имени В. И. Ленина. С 1972 года четыре энергоблока мощностью по 500 МВт каждый обеспечивали электроэнергией десять процентов территории сегодняшней Украины. Если бы пятый и шестой реакторы были достроены, Чернобыль имел бы самые большие производственные мощности в мире. В течение пятнадцати лет работа на электростанции предлагала карьеру мечты, особенно для молодых семей с детьми. У людей было все, чего не было больше нигде: заработок, современное жилье, общественная деятельность. Кто бы отказался?

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Фатальная ошибка

Реакторы сконструированы таким образом, чтобы выдерживать удар самолета. Стены имеют толщину в несколько метров со стальным армированием. Однако Чернобыльская АЭС не была одной из самых безопасных на момент ее строительства. С точки зрения непрофессионала, ее здания были неадекватными. Если бы они были построены в соответствии со стандартами, цена была бы вдвое больше. Но что на самом деле привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики?

Перед роковым днем перед инженерами была поставлена задача выяснить, сможет ли генератор питать насосы, необходимые для охлаждения реактора по инерции в случае отключения электроэнергии. Они решили повторить эксперимент, который до этого дважды не удался. Поэтому остановка четвертого реактора была запланирована на субботу и во время этого должна была быть проведена проверка. Но череда смертельных случаев связана с несчастным случаем.

Во-первых, чередующиеся смены техников не передавали всю необходимую информацию. Испытания должны были быть приостановлены на четыре часа, но близился конец месяца, и план требовал наверстать упущенное. Еще одной ошибкой было несоблюдение техники безопасности и, возможно, некомпетентность некоторых «товарищей». Невероятно, но крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики была вызвана «учениями» по предотвращению риска возможной аварии!

Взрыв

В 1:30 ночи в пятницу реактор перегрелся и взорвался. Две вспышки осветили ночное небо над Чернобылем. Но это была не весенняя гроза. В результате сильного расширения пара крышка реактора упала, что привело к пожару и нескольким взрывам. Крыша и стена четвертого реактора рухнули, языки пламени взметнулись на высоту нескольких метров и перекинулись на крышу третьего реактора.

Масштаб бедствия стал ясен только после рассвета. Взрыв разбросал активную зону четвертого реактора на большой площади. Пожар был потушен утром в субботу, а от Чернобыльской АЭС валил только черный густой дым, который тем временем покрывал все и всех смертоносными частицами графита и радиоактивных веществ. Дозиметры, измерявшие степень радиоактивности, фиксировали опасности, вышедшие из их измерительных приборов. Люди буквально встречались с ним только в пижамах.

Впрочем, субботнее утро прошло в обычном темпе – были запланированы празднования 1 мая, а на воскресенье запланированы Забеги здоровья. Однако после Припяти стали распространяться новости об аварии, попадающие в графу ядерных катастроф. Мало кто закрывал окна в жаркие выходные, не говоря уже о ком-то в защитном костюме. Прошло время, и только врачи госпиталя могли видеть, как сильно облучались солдаты и пожарные во время спасательных работ.

Эвакуация

Пока на место прибыли эксперты и политики. Только в ночь с субботы на воскресенье товарищи признали повреждение реактора и, следовательно, проблему. Утром наконец было объявлено об эвакуации города Припять. Все автобусные операторы Киевской области получили аварийный приказ, а дорога, ведущая из Припяти в Чернобыль, стала односторонней.

Утром в воскресенье по местному радио передали, что заказывают продукты на два-три дня. Люди упаковывали свои документы, лекарства и сменную одежду. В течение нескольких дней вся Припять ушла в 150 километров от Киева, а также в Москву и районы, которые являются часами и часами пути. Людей разместили в чужих семьях, детей в пионерлагерях...

В первые дни после катастрофы эвакуация и бюрократия замедлились. Например, никто не знал, кто заплатит за самолет, который должен был увезти самых облученных техников и пожарных. Мало кто знал, что люди никогда не вернутся в свои дома. Из-за отсутствия информации жители вели себя так, как будто уезжали на выходные. На балконах сушилось белье, а на конторских столах лежала раскрытая газета. В течение нескольких месяцев после крушения было эвакуировано еще 130 000 человек.

Облако из Чернобыля

Облако радиоактивных частиц обрушилось на сегодняшнюю Украину, Беларусь, Россию и большую часть Европы. Подсчитано, что количество просочившегося радиоактивного материала было в 400 раз больше, чем от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.