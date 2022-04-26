Что нельзя делать 26 апреля, в день Иверской иконы Божией Матери

В каждый вторник Светлой седмицы отмечается день Иверской иконы Божией Матери. В христианстве ее почитают как чудотворную, у иконы есть своя легенда. Согласно преданию, ее нашли иконоборцы в XIX веке. Один из них проткнул ее мечом, из-за чего она начала истекать кровью. Женщина, которая была хозяйкой дома, дала воинам деньги и попросила не трогать образ Богородицы. После этого она опустила икону в море, и та доплыла до горы Афон. Там ее нашли монахи, и с тех пор икона хранится в греческом монастыре.

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Что можно делать

В этот день было принято ходить в баню. Считалось, что тот, кто туда сходит, будет иметь крепкое здоровье на протяжении всего года. Однако в баню нужно было ходить с компанией. Если человек пойдет один, его может обмануть нечисть.

Как и в другие дни, 25 апреля стоит следить за погодой. По облакам предсказывали то, какой будет температура на следующий день. Если облака стали красными, то будет дождь. Облака, идущие с юга, сигнализируют о том, что будет сильный ветер. Кричащий вечером петух говорит о том, что сегодняшняя погода быстро изменится

Что нельзя делать

26 апреля категорически запрещено сквернословить, так как идет большой церковный праздник. Запрещается думать о негативе и желать зла другим людям. Даже в том случае, если они вас сильно обидели.