Как офицеры Николая II обучали красных командиров

В 1918 году Лев Троцкий принял решение привлечь на службу в Красную армию «военспецов» — бывших офицеров императорской армии. В том же году на базе Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы была создана Высшая стрелковая школа командного состава РККА, впоследствии получившая название «Выстрел».

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Предыстория курсов «Выстрел»

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Прямым предшественником курсов для командного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии был Образцовый учебный батальон, сформированный в Санкт-Петербурге еще при Николае I. Задачей батальона, впоследствии переформированного в Образцовый учебный полк, была подготовка офицеров среднего командного состава (штаб- и обер-офицеров).

После выпуска командиры полков в совершенстве знали, как обучить войска выполнению строевых и тактических приемов, несению внутренней и караульной службы, и многому другому, что составляет повседневную жизнь воинского подразделения в мирное и в военное время.

В 1882 году Образцовый полк был преобразован в Офицерскую стрелковую школу. Слушатели обучались решению тактических задач в полевых условиях, ориентированию по карте, получали базовые знания по артиллерии, фортификации, даже по основам воздухоплавания. Помимо учебных целей Стрелковая школа решала еще и исследовательские задачи. Здесь испытывали внедрявшиеся в армии полевые телефоны, а также винтовку Мосина, пулемет «Максим» и т.д.

В 1917 году преподавательский состав школы и ее командование перешли на службу Советской власти.

Как царские офицеры обучали красных командиров

В 1923 году Высшая стрелковая школа командного состава РККА получила новое название. Она стала Высшей тактическо-стрелковой школой командного состава РККА имени III Коминтерна «Выстрел».

Назначение школы было все тем же, что и в царские времена: подготовка среднего офицерского состава, обучение будущих командиров полков несению строевой и караульной службы, навыкам ведения боя в полевых условиях, умению ориентироваться по карте, основам фортификации и другим необходимым для грамотного командира вещам.

Обучение было построено так же, как и в дореволюционные времена: длилось год, и учебный процесс был разделен на две части – полугодие на теорию, второе полугодие – на практику. Учили красных командиров те же преподаватели, которые обучали офицеров царской армии. Разница была лишь в том, что ученики школы командного состава РККА были, подчас, попросту неграмотны, и в учебную аудиторию явились не из гимназии или юнкерской школы, а из солдатского окопа. С этими сложностями удалось справиться благодаря настойчивости новой власти, упорству учеников и блестящей подготовке преподавательского состава, на первых порах состоявшего исключительно из офицеров прежней, царской армии.

С 1918 по 1922 год школой руководил генерал-лейтенант Императорской армии Н.М. Филатов. Затем были бывшие царские офицеры Павлов, Клюев, знаменитый советский военный деятель, также выходец из офицерского сословия Куйбышев и другие. Преподавали в школе тоже видные «военспецы», такие как Кудрявцев, Красногорский, Триковский и другие. Но самым заметным из преподавателей «Выстрела» следует, безусловно, считать знаменитого генерала Якова Слащева. Он был одним из самых эффективных генералов Белой армии, в Крыму получил прозвище «Слащев-вешатель» (при этом вешал не только большевиков-подпольщиков, но и своих же, белых, пойманных на взятках, трусости или паникерстве).

В 1921 году он потряс эмигрантское сообщество Константинополя заявлением о том, что возвращается в Россию, чтобы служить власти большевиков. Он заявил, что красные уберегли и возродили страну, а потому он готов сотрудничать с ними, поскольку всегда считал главным для себя служить России, а уж как она теперь называется – ему плевать. Вопрос о приглашении на службу в Красную армию Слащева поставил на заседании Политбюро сам Дзержинский. «За» голосовали Каменев, Сталин и Ворошилов, «против» Бухарин, Зиновьев и Рыков. Ленин воздержался. Встречал Слащева лично Дзержинский. Генералу было предложено место преподавателя тактики, и он разбирал тактические ошибки своих бывших противников в ходе Гражданской войны, многие из которых теперь сидели перед ним в учебной аудитории.

«Выстрел» в Великой Отечественной

Вскоре после окончания Гражданской войны школа была переведена в Солнечногорск Московской области. Занятия в ней продолжались, с небольшим перерывом, до самого начала Великой Отечественной, и в годы войны школа продолжала готовить офицеров для РККА. Она была эвакуирована в Челябинск, филиалы школы были созданы в Горьком, Ульяновске, Новосибирске, других городах.