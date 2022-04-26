Как офицеры Николая II обучали красных командиров

В 1918 году Лев Троцкий принял решение привлечь на службу в Красную армию «военспецов» — бывших офицеров императорской армии. В том же году на базе Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы была создана Высшая стрелковая школа командного состава РККА, впоследствии получившая название «Выстрел».
Прямым предшественником курсов для командного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии был Образцовый учебный батальон, сформированный в Санкт-Петербурге еще при Николае I. Задачей батальона, впоследствии переформированного в Образцовый учебный полк, была подготовка офицеров среднего командного состава (штаб- и обер-офицеров).
После выпуска командиры полков в совершенстве знали, как обучить войска выполнению строевых и тактических приемов, несению внутренней и караульной службы, и многому другому, что составляет повседневную жизнь воинского подразделения в мирное и в военное время.
В 1882 году Образцовый полк был преобразован в Офицерскую стрелковую школу. Слушатели обучались решению тактических задач в полевых условиях, ориентированию по карте, получали базовые знания по артиллерии, фортификации, даже по основам воздухоплавания. Помимо учебных целей Стрелковая школа решала еще и исследовательские задачи. Здесь испытывали внедрявшиеся в армии полевые телефоны, а также винтовку Мосина, пулемет «Максим» и т.д.
В 1917 году преподавательский состав школы и ее командование перешли на службу Советской власти.
В 1923 году Высшая стрелковая школа командного состава РККА получила новое название. Она стала Высшей тактическо-стрелковой школой командного состава РККА имени III Коминтерна «Выстрел».
Назначение школы было все тем же, что и в царские времена: подготовка среднего офицерского состава, обучение будущих командиров полков несению строевой и караульной службы, навыкам ведения боя в полевых условиях, умению ориентироваться по карте, основам фортификации и другим необходимым для грамотного командира вещам.
Обучение было построено так же, как и в дореволюционные времена: длилось год, и учебный процесс был разделен на две части – полугодие на теорию, второе полугодие – на практику. Учили красных командиров те же преподаватели, которые обучали офицеров царской армии. Разница была лишь в том, что ученики школы командного состава РККА были, подчас, попросту неграмотны, и в учебную аудиторию явились не из гимназии или юнкерской школы, а из солдатского окопа. С этими сложностями удалось справиться благодаря настойчивости новой власти, упорству учеников и блестящей подготовке преподавательского состава, на первых порах состоявшего исключительно из офицеров прежней, царской армии.
С 1918 по 1922 год школой руководил генерал-лейтенант Императорской армии Н.М. Филатов. Затем были бывшие царские офицеры Павлов, Клюев, знаменитый советский военный деятель, также выходец из офицерского сословия Куйбышев и другие. Преподавали в школе тоже видные «военспецы», такие как Кудрявцев, Красногорский, Триковский и другие. Но самым заметным из преподавателей «Выстрела» следует, безусловно, считать знаменитого генерала Якова Слащева. Он был одним из самых эффективных генералов Белой армии, в Крыму получил прозвище «Слащев-вешатель» (при этом вешал не только большевиков-подпольщиков, но и своих же, белых, пойманных на взятках, трусости или паникерстве).
В 1921 году он потряс эмигрантское сообщество Константинополя заявлением о том, что возвращается в Россию, чтобы служить власти большевиков. Он заявил, что красные уберегли и возродили страну, а потому он готов сотрудничать с ними, поскольку всегда считал главным для себя служить России, а уж как она теперь называется – ему плевать. Вопрос о приглашении на службу в Красную армию Слащева поставил на заседании Политбюро сам Дзержинский. «За» голосовали Каменев, Сталин и Ворошилов, «против» Бухарин, Зиновьев и Рыков. Ленин воздержался. Встречал Слащева лично Дзержинский. Генералу было предложено место преподавателя тактики, и он разбирал тактические ошибки своих бывших противников в ходе Гражданской войны, многие из которых теперь сидели перед ним в учебной аудитории.
Вскоре после окончания Гражданской войны школа была переведена в Солнечногорск Московской области. Занятия в ней продолжались, с небольшим перерывом, до самого начала Великой Отечественной, и в годы войны школа продолжала готовить офицеров для РККА. Она была эвакуирована в Челябинск, филиалы школы были созданы в Горьком, Ульяновске, Новосибирске, других городах.
В первые же дни войны, несмотря на трагическую ситуацию, сложившуюся в рядах РККА, отлично показали себя выпускники снайперского курса «Выстрела». Но не только они. Среди выпускников «Выстрела» насчитывается более 200 Героев Советского союза. Всего за годы войны школа подготовила 20 тысяч офицеров, среди них – 1 700 командиров полков. Многие выпускники стали впоследствии генералами. Успехи этого уникального офицерского учебного заведения стали возможны во многом благодаря преемственности традиций, тому, что создатели РККА смогли перенять все лучшее, что было наработано русской армией еще до 1917 года.