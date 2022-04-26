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1 час назад

Подросток нашел похищенный 22 года назад сейф и вернул деньги владельцу

Lenta.ru

Подросток из Великобритании и его отец нашли на дне реки сейф с деньгами, похищенный преступниками 22 года назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Подросток нашел похищенный 22 года назад сейф
Фото: Lenta.ruLenta.ru

15-летний Джордж Тиндэйл и его отец Кевин обнаружили сейф, когда с помощью магнита прочесывали дно реки Уитэм в городе Грантем, графство Линкольншир. Внутри оказались 2,5 тысячи австралийских долларов (более 132 тысяч рублей), лицензия на хранение оружия и пластиковые банковские карты, срок действия которых истек в 2004 году.

Благодаря найденным документам Тиндэйлам удалось найти владельца денег. Им оказался бизнесмен Роб Эверетт. Как выяснилось, сейф был украден из его офиса в 2000 году. Отец и сын связались с предпринимателем и вернули ему потерянное 22 года назад имущество.

Как рассказал Эверетт, кражу из его офиса совершил 13-летний подросток, которого удалось быстро поймать, потому что он оставил на месте преступления свою кепку с вышитым на ней именем. Однако сейф он, скорее всего, не смог вскрыть и избавился от него, как от лишней улики.

Роб Эверетт, который руководит финансовой компанией, очень обрадовался благородному поступку Тиндэйлов и заявил, что если Джордж захочет работать в области финансов, то в его фирме всегда найдется открытая вакансия.

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