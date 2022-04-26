Почему школьная "домашка" в США шокировала соцсети

В соцсетях шумно обсуждают упражнения, заданные на дом школьникам в одной из школ в штате Миссури, США. О том, что в них особенного, в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Так, 60 девятиклассников в государственной школе округа Линкольн в штате Миссури получили на дом задание по алгебре, но простая "домашка" почему-то затронула совсем не школьные темы.

Соцсети

В первом упражнении школьникам предлагается задача с необычно-агрессивным условием. От ответа зависит, кто совершил преступление в отношении Анджелы.

y = x + 2

3x + 6y = 12

Анджелу была изнасилована маминым __ в возрасте 8 лет, что определило выбор ею профессии и подтолкнуло к карьере писателя

a. (0,2) бойфрендом

b. (4,6) братом

c. (-3,-1) отцом

Вторая задача также вызывает вопросы. На этот раз школьникам, решив систему уравнений, надо понять кем подрабатывает мать- одиночка, кроме указанных сомнительных профессий.

x = y – 1

y = -4x + 21

Пытаясь содержать сына как мать-одиночка, она работала сутенершей, проституткой и ______

a. (-3,-2) букмекером

b. (9,10) драгдилером

c. (4,5) танцовщицей в ночном клубе

Сами американцы в соцсетях шумно обсудили такую занимательную математику:

«Не понимаю, как это помогает детям в изучении алгебры? Неудивительно, что Китай нас побеждает…».

Публикация с фотографией задач набрал тысячи репостов в соцсетях.

Не просто Анджелу

Но оказалось не все так просто. Пользователи вспомнили, что задачи касаются знаменитой афроамерканской писательницы Майи Анджелу. Перу Анджелу принадлежат книги очерков, автобиографии, сборники стихов, пьесы. Хроника ее жизни до 16 лет «Я знаю, отчего птица поет в клетке» принесла ей всемирную известность. Она была автором кинофильмов, телевизионных шоу, обладателем целого списка наград и докторских степеней. Она работала с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом. В 1993 году на инаугурации президента Билла Клинтона она прочитала свое стихотворение «На пульсе утра».

Однако жизнь ее была совсем не простая. В восьмилетнем возрасте девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее матери. После того, как ее семья узнала об этом, мужчина был убит, а Майя перестала разговаривать. Четыре года девочка молчала, потому что считала, что ее голос убил человека. Позже, когда в 17-летнем возрасте девушка тала матерью, ей тоже пришлось несладко — приходилось оказывать интимные услуги за деньги и самой сводить клиентов.

Местные СМИ выяснили, что учителя школы взяли задания с веб-сайта packagespayteachers.com, на котором преподаватели со всего мира могут покупать и продавать учебные материалы друг у друга.

Цель задания заключалась в том, чтобы «предоставить междисциплинарный контент». Об этом рассказала директор по связям с общественностью округа Одри Хенебри.