Вспышка на Солнце отключила радиосвязь на Земле

В прошедший понедельник случилась двойная солнечная вспышка, которая вызвала несколько отключений радиосвязи над Азией и Австралией.
По данным сайта spaceweather.com, в районе солнечного пятна AR2993 случилось две быстрые вспышки класса M1. Солнечные вспышки — это по сути выбросы энергии, принадлежность к классу М характеризует вспышку среднего размера. Такие могут создавать помехи на некоторых радиочастотах и иногда подвергать космонавтов более высокому, чем обычно, уровню радиации.
Отмечается, что последние несколько недель были напряжёнными для Солнца. Несколько активных солнечных пятен испускали вспышки. Сейчас Солнце находится в своём 25-м цикле: в периоде нарастания активности. Пик 25-го солнечного цикла ожидается в конце 2024 или начале 2025 года, а это означает, что ожидается увеличение частоты солнечных пятен и вспышек.