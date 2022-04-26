Вспышка на Солнце отключила радиосвязь на Земле

В прошедший понедельник случилась двойная солнечная вспышка, которая вызвала несколько отключений радиосвязи над Азией и Австралией.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным сайта spaceweather.com, в районе солнечного пятна AR2993 случилось две быстрые вспышки класса M1. Солнечные вспышки — это по сути выбросы энергии, принадлежность к классу М характеризует вспышку среднего размера. Такие могут создавать помехи на некоторых радиочастотах и иногда подвергать космонавтов более высокому, чем обычно, уровню радиации.