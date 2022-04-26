Египетские археологи нашли руины храма Зевса

Во время раскопок древнеегипетского города Пелусий (Телль-эль-Фарама) археологи обнаружили руины храма Зевса. В распоряжении ученых оказались остатки огромных ворот, а также гранитные блоки, которые, похоже, представляли собой лестницу. Об этом сообщает научно-популярный журнал N+1 соссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Город (на восточном нильском рукаве в Нижнем Египте) по описаниям историков служил восточными воротами на границе Египта, откуда отправлялись экспедиции в Азию и туда же приходили иноземные захватчики. Пелусий (сегодня археологический памятник Телль-эль-Фарама) располагается примерно в 30 км от современного Порт-Саида. Упоминания города в основном связаны с военными действиями. Самые крупны из них – поход ассирийского царя Синаххериба около 701 700 годов до нашей эры и осада персидским царем Камбизом в 525 году до нашей эры.

Первые его исследвания были проведены французскими археологами в 1909-1910 годах. Однако лишь после 1982 года начались систематические работы после возвращения Египту Израилем Синайского полуострова после его оккупации во время Шестидневной войны. За это время ученым удалось найти, в частности, римскую баню с мозаичным полом, датированную III веком, амфитеатр и остатки византийской церкви. Теперь же египетские археологи смогли обнаружить Храм древнегреческого бога Зевса.