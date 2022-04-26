Египетские археологи нашли руины храма Зевса

Во время раскопок древнеегипетского города Пелусий (Телль-эль-Фарама) археологи обнаружили руины храма Зевса. В распоряжении ученых оказались остатки огромных ворот, а также гранитные блоки, которые, похоже, представляли собой лестницу. Об этом сообщает научно-популярный журнал N+1 соссылкой на министерство туризма и древностей Египта.
Город (на восточном нильском рукаве в Нижнем Египте) по описаниям историков служил восточными воротами на границе Египта, откуда отправлялись экспедиции в Азию и туда же приходили иноземные захватчики. Пелусий (сегодня археологический памятник Телль-эль-Фарама) располагается примерно в 30 км от современного Порт-Саида. Упоминания города в основном связаны с военными действиями. Самые крупны из них – поход ассирийского царя Синаххериба около 701 700 годов до нашей эры и осада персидским царем Камбизом в 525 году до нашей эры.
Первые его исследвания были проведены французскими археологами в 1909-1910 годах. Однако лишь после 1982 года начались систематические работы после возвращения Египту Израилем Синайского полуострова после его оккупации во время Шестидневной войны. За это время ученым удалось найти, в частности, римскую баню с мозаичным полом, датированную III веком, амфитеатр и остатки византийской церкви. Теперь же египетские археологи смогли обнаружить Храм древнегреческого бога Зевса.
Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) рассказал, что найти это сооружение ученые смогли благодаря остаткам огромных ворот. Они представляли собой две большие колонны из гранита, которые обрушились в результате сильного землетрясения, произошедшего в древности.