"Отриньте зависть": что Джуна предрекала россиянам

Советская ясновидящая Джуна стала известна многим благодаря своим экстрасенсорным способностям. Она могла не только предсказывать будущее, но также занималась целительством. Ее клиентами были звезды и высокопоставленные личности, из-за чего часть ее жизни до сих пор осталась окутана тайной. До сих пор продолжают всплывать некоторые ее предсказания. Она много говорила о судьбе России и ее народа. О том, что она видел в последние годы — в материале “Рамблера”.

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Многое из предсказаний Джуны уже сбылось. Так, она предсказала распад СССР. катастрофу на Чернобыльской АЭС, а также смерти Владимира Высоцкого и Игоря Талькова. В своих предсказаниях ясновидящая не называла конкретных дат, лишь говорила о том, что видит в ближайшем или далеком будущем. В последние годы жизни ясновидящая жила затворницей. В 2001 году скончался ее сын, после чего экстрасенс предпочла закрыться от публики. Спустя 14 лет не стало и самой Джуны, но осталось то, что она предрекала миру.

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Ясновидящая предсказывала напряженную обстановку внутри страны из-за упадка культуры и духовности. Она говорила, что жизнь людей кардинально изменится в худшую сторону, если они не будут принимать традиционные ценности.

Она также посоветовала людям изменить свое отношение к жизни и оставить финансовую сторону на второй план. Джуна была уверена, что пока люди не поставят в приоритет духовные ценности, они не смогут нормально жить.

“Предшествовать роковому периоду будет опасная болезнь, что в легких поселится”, — говорила экстрасенс.

Если россияне не сделают выбор в пользу духовности, по словам ясновидящей, на протяжении пяти лет людей будет ждать серьезный кризис. Точные его даты она не назвала, но сказала, что он будет длится около пяти лет. Потом начнется новая жизнь и светлое будущее. Люди начнут заниматься духовностью, обратятся к земле — займутся сельским хозяйством и будут исследовать самопознание. Тем, кто захочет поскорее выйти из кризиса, Джуна порекомендовала заняться всем этим как можно скорее.