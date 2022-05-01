Как Первомай стал международным праздником

Долгожданные майские праздники приносят нам тепло и отдых. Но мало кто знает, почему весь мир празднует день труда именно первого мая. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive NARA & DVIDS Public Domain Archive

Многие могут считать, что Первомай тесно связан с периодом Советской власти, но на самом деле праздник существовал задолго до появления самого СССР.

Видео дня

Первые попытки

Удивительно, но родиной Первомая можно считать далекую Австралию. Именно там в 19 веке стали слышны первые требования рабочего класса. Главное, чего добивались люди — восьмичасового рабочего дня. Массовое выступление случилось 21 апреля 1856 года, и с тех пор в Австралии этот день стал ежегодным праздником.

Пример оказался заразительным. Позже анархические организации Канады и США устроили свои митинги. На митинге в Чикаго (Бунт на Хеймаркет) 4 мая 1886 года погибли шесть демонстрантов.

На следующий день люди вышли на улицу, чтобы выразить протест против жестоких действий полиции, но дело приобрело еще более серьезный характер. Кто-то бросил бомбу, в результате чего были убиты восемь полицейских и ранены не менее 50. За этим последовала перестрелка.

В организации взрыва обвинили восемь рабочих-анархистов — их приговорили к повешению. Позже главный свидетель обвинения признался, что оговорил всех осужденных, троим рабочим заменили приговор на 15 лет каторги. Полиция вскоре выяснила, что на самом деле никто из осужденных не был причастен к смертям на демонстрации.

В память о незаслуженно казненных анархистах в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала по предложению американских рабочих, которые запланировали свою забастовку на 1 мая 1890 года, объявил эту дату Днем солидарности рабочих всего мира. Было решено отмечать этот день митингами и демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и других социальных преобразований.

До Российской империи

Новые общественные настроения дошли и до Российской империи. В 1890 году Первое мая как день международной солидарности трудящихся отметили в Варшаве стачкой 10 тысяч рабочих. Уже к 1901 году первомайские выступления рабочих расширили географию и прошли в Тбилиси, Петербурге, Харькове и Гомеле. Однако шествия приобрели политический характер и сопровождались лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!».

Праздник стал официальным после Октябрьской революции 1917 года и первоначально назывался «День интернационала», а после 1972 года получил название «День международной солидарности трудящихся — Первое Мая».