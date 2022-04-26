Марсианский кратер выглядит как человеческий отпечаток пальца

НАСА опубликовало потрясающее изображение уникального кратера на Марсе со странными светящимися гребнями, которые придают ему вид отпечатка человеческого пальца.

Фото: AstroNews AstroNews

Кратер на фотографии известен как Эйри-0 (Airy), это впадина шириной 500 метров, которая находится внутри гораздо более крупного кратера Эйри, ширина которого составляет около 43,5 км. Недавно опубликованный снимок был сделан 8 сентября 2021 года с помощью камеры High-Resolution Imaging Science Experiment, размещенной на орбитальном аппарате НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

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В 1884 году астрономы первоначально выбрали более крупный кратер Эйри для обозначения "главного меридиана" - линии нулевого градуса долготы, где восток пересекается с западом, сообщает НАСА. На Земле нулевой меридиан проходит через точку в Гринвичской королевской обсерватории в Великобритании и обозначает границу между Восточным и Западным полушариями.

Кратеры Эйри названы в честь британского астронома сэра Джорджа Бидделла Эйри, который построил телескоп в Гринвичской королевской обсерватории и первым заметил массивный кратер.

Астрономы выбрали Эйри для обозначения марсианского начального меридиана, потому что в то время он был достаточно большим, чтобы его можно было увидеть с помощью телескопов.

"Но с появлением фотографий с более высоким разрешением возникла необходимость в более компактном объекте",

- написали представители НАСА.

Ученые выбрали Эйри-0 для замены Эйри в качестве маркера главного меридиана, потому что он был подходящего размера и не требовал радикальных изменений существующих карт, говорится в сообщении.

Кратер Эйри расположен в регионе, известном как Sinus Meridiani, что переводится как "Средний залив", согласно НАСА.

Светящиеся гребни в кратере известны как поперечные эоловые гребни (ПЭГ), рассказала Эбигейл Фрейман, планетолог и заместитель научного руководителя проекта НАСА по изучению данных марсохода Curiosity.

"ПЭГ - это особенность, которую мы обычно наблюдаем в кратерах и других впадинах на Марсе",

- добавила она.

По словам Фрейман, хребты образуются из песчаных дюн, которые покрываются тонким слоем пыли. Пыль, покрывающая гребни на Эйри-0, скорее всего, является гематитом, минералом из оксида железа, который в изобилии присутствует в окружающем регионе и придает грунту серый цвет на фотографии. Гематитовая пыль, вероятно, является отражающей, что выделяет ПЭГ на фоне остальной части кратера.

Это не первый случай наблюдения странных линий в марсианских кратерах.

30 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки пары кратеров, сделанные орбитальным аппаратом ЕКА Mars Express. В одном из этих кратеров были обнаружены следы "мозгового рельефа" - ряби, удивительно похожей на гребни человеческого мозга. Однако эти линии были вызваны отложениями льда, а не ПЭГ, сообщается в издании.