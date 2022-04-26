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1 час назад

Марсианский кратер выглядит как человеческий отпечаток пальца

AstroNews

НАСА опубликовало потрясающее изображение уникального кратера на Марсе со странными светящимися гребнями, которые придают ему вид отпечатка человеческого пальца.

Марсианский кратер выглядит как человеческий отпечаток пальца
Фото: AstroNewsAstroNews

Кратер на фотографии известен как Эйри-0 (Airy), это впадина шириной 500 метров, которая находится внутри гораздо более крупного кратера Эйри, ширина которого составляет около 43,5 км. Недавно опубликованный снимок был сделан 8 сентября 2021 года с помощью камеры High-Resolution Imaging Science Experiment, размещенной на орбитальном аппарате НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

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В 1884 году астрономы первоначально выбрали более крупный кратер Эйри для обозначения "главного меридиана" - линии нулевого градуса долготы, где восток пересекается с западом, сообщает НАСА. На Земле нулевой меридиан проходит через точку в Гринвичской королевской обсерватории в Великобритании и обозначает границу между Восточным и Западным полушариями.

Кратеры Эйри названы в честь британского астронома сэра Джорджа Бидделла Эйри, который построил телескоп в Гринвичской королевской обсерватории и первым заметил массивный кратер.

Астрономы выбрали Эйри для обозначения марсианского начального меридиана, потому что в то время он был достаточно большим, чтобы его можно было увидеть с помощью телескопов.

"Но с появлением фотографий с более высоким разрешением возникла необходимость в более компактном объекте",

- написали представители НАСА.

Ученые выбрали Эйри-0 для замены Эйри в качестве маркера главного меридиана, потому что он был подходящего размера и не требовал радикальных изменений существующих карт, говорится в сообщении.

Кратер Эйри расположен в регионе, известном как Sinus Meridiani, что переводится как "Средний залив", согласно НАСА.

Светящиеся гребни в кратере известны как поперечные эоловые гребни (ПЭГ), рассказала Эбигейл Фрейман, планетолог и заместитель научного руководителя проекта НАСА по изучению данных марсохода Curiosity.

"ПЭГ - это особенность, которую мы обычно наблюдаем в кратерах и других впадинах на Марсе",

- добавила она.

По словам Фрейман, хребты образуются из песчаных дюн, которые покрываются тонким слоем пыли. Пыль, покрывающая гребни на Эйри-0, скорее всего, является гематитом, минералом из оксида железа, который в изобилии присутствует в окружающем регионе и придает грунту серый цвет на фотографии. Гематитовая пыль, вероятно, является отражающей, что выделяет ПЭГ на фоне остальной части кратера.

Это не первый случай наблюдения странных линий в марсианских кратерах.

30 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки пары кратеров, сделанные орбитальным аппаратом ЕКА Mars Express. В одном из этих кратеров были обнаружены следы "мозгового рельефа" - ряби, удивительно похожей на гребни человеческого мозга. Однако эти линии были вызваны отложениями льда, а не ПЭГ, сообщается в издании.

В июне 2021 года орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter - совместная миссия ЕКА и российского космического агентства Роскосмос - сделал снимки непонятного кратера с концентрическими кольцами, "похожими на деревья". Опять же, эти особенности, скорее всего, были вызваны льдом из породившей его кометы, а не ПЭГ.

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