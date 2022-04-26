Авария на Чернобыльской АЭС: как это было, подробности катастрофы

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Чернобыльская авария в одночасье изменила мир, нанеся непоправимый вред экологии, и унесла тысячи жизней. Выброс в воздух 50 тонн радиоактивных вещей заставил под другим углом взглянуть на развитие технического прогресса.

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Подробности страшной аварии, случившейся 36 лет назад

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Чернобыльская АЭС по праву считалась одной из мощнейших на территории СССР. В ее работе было задействовано сразу четыре энергоблока типа РБМК (реакторов большой мощности канальных), генерирующая мощность которых в сумме составляла 4000 МВт. Но почему и в какой момент все вышло из-под контроля?

На атомных электростанциях регулярно проводились планово-предупредительные ремонты — чернобыльская АЭС не была исключением. 25 апреля планировалось остановить работу четвертого реактора с целью испытания режима «выбега ротора турбогенератора», который был предложен для эксплуатации с целью дополнительного аварийного электроснабжения.

Во время проверки произошел внезапный скачок мощности. Сотрудники атомной электростанции были уверены в том, что сработает система защиты и остановит работу реактора, но этого не случилось. Вместо этого температура в активной зоне повышалась. Это происходило до тех пор, пока в реакторе не испарилась вся вода, необходимая для его охлаждения, что, в свою очередь, спровоцировало мощное и резкое повышение давления. Спустя считанные секунды последовал взрыв.

В результате отлетевшая крышка реактора пробила дыру в энергоблоке — его здание частично обрушилось. Вода, которая еще оставалась в разрушенных каналах, при контакте с раскаленными от высочайших температур стержнями превращалась в ядовитый пар и выходила уже за пределы РБМК. Второй взрыв долго ждать не пришлось. Более того, он оказался мощнее предыдущего — настолько, что выбросил в воздух материал активной зоны, спровоцировав пожар. Но и это еще не все.

В активной зоне реактора было зафиксировано расплавление, так как ни бетон, ни сталь уже не защищали радиоактивные материалы от высоких температур. Топливо продолжало неумолимо нагреваться до тех пор, пока не начало превращаться в ядовитую смесь по виду больше напоминающую лаву, которую вскоре стало выбрасывать в атмосферу. Но не целиком.

Внушительное количество радиоактивной лавы, прожигая бетон, потек по трубам и вскоре начал застывать вследствие охлаждения. Таким образом образовалась «слоновья нога» — радиоактивный расплав из урана, двуокиси кремния и радионуклидов ядерного топлива. Он обладал настолько высоким уровнем облучения, что после контакта с ним люди умирали от острой лучевой болезни спустя лишь два-три месяца.

Что происходило в первые дни после взрыва?

Пожар, случившийся в результате второго взрыва, продолжался еще 10 суток. За этот долгий период произошел колоссальный выброс радиоактивного топлива. В окружающую среду попало 14 эксабеккерелей, что составляет порядка 380 млн кюри.

Было принято решение создать правительственную комиссию, целью которой стала ликвидация последствий аварии на чернобыльской атомной электростанции. В ее состав вошел химик-неорганик академик В. А. Легасов. По его указанию зону отчуждения с первого же дня начали забрасывать смесью свинца и доломиты. Это делалось для того, чтобы предотвратить очередной разогрев остатков реактора. Также это способствовало уменьшению ядовитых выбросов.

Город Припять, воздвигнутый вокруг чернобыльской АЭС для занятости членов семей работников станции, превратился в зону отчуждения. Было принято решение немедленно эвакуировать всех его жителей (порядка 47 с половиной тысяч человек) на следующий день после катастрофы — 27 апреля. В течение следующего месяца также были вывезены жители населенных пунктов в радиусе 30 километров — всего 116 тысяч человек.

Кто на самом деле виновен в техногенной катастрофе в Чернобыле?

В результате исследования Консультативным комитетом по вопросам ядерной безопасности возможных причин аварии было выявлено, что реактор абсолютно не соответствовал нормам безопасности. Эксперты заявили о наличии в нем опасных конструктивных особенностей. И хотя ответственность за событие апреля 1986 года лежит на плечах многих людей, наибольшую роль в трагедии, конечно, сыграли проектировщики.

Они изначально неверно рассчитали схему атомной электростанции в Чернобыле, поместив в реактор слишком много графита, что в момент воспламенения послужило причиной разгона энергоблока. Если бы количество минерала было заложено столько, сколько требовалось, во время перегрева реактора он бы сам себя «затормозил», защищаясь таким образом от последующего взрыва.

Но это была не единственная ошибка создателей АЭС. Они изначально не продумали до конца конструкцию стержней энергоблоков, которые в случае аварии должны были вдвигаться в реактор с целью его защиты от резкого повышения температуры. Задача стержней — поглощение нейтронов. Именно благодаря этому перегрев должен был прекратиться. Но так как стержни вдвигались в каналы с водой и вытесняли ее, реакция лишь ускорялась, тем самым приведя к разгону мощности реактора и непосредственно самому взрыву.

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Среди прочих причин аварии на чернобыльской АЭС Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности выделил недостаток уровня компетенции среди персонала в отношении влияющих на безопасность особенностей станции, а также отсутствие эффективного обмена информацией по безопасности среди персонала. Причем как между операторами, так и между операторами и проектировщиками.

Сколько жертв насчитывается в результате трагедии на ЧАЭС?

Еще на протяжении долгих лет люди, находившиеся на момент взрыва в зоне отчуждения, сталкивались с последствиями крупнейшей катастрофы. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2005 год, в результате аварии из-за обильного выброса радиоактивных вещей скончались около четырех тысяч человек.

Тем не менее на сегодняшний день с уверенностью говорить о каком-то конкретном числе жертв сложно: данные значительно разнятся. Так, по мнению специалиста по радиобиологии профессора Мюнхенского университета Эдмунда Ленгфельдера, а также международной организации «Врачи против атомной войны» число погибших из-за радиоактивных лучей колеблется от 50 000 до 100 000 человек.