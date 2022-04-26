Археологи нашли скифский склеп в кургане под Симферополем

Ученые Института археологии РАН обнаружили в кургане под Симферополем золотые украшения скифов.
Российские археологи нашли непотревоженный скифский курган IV века под Симферополем. В захоронении находилось большое число артефактов.
Ученые отметили, что исследование археологически непотревоженного комплекса – большая редкость для скифских курганов, так как большинство из них грабили как в древности, так и в Новое время.
Находка позволит ученым реконструировать костюмы знатных скифов, живших на предгории Крыма в античную эпоху, сообщает ТАСС.