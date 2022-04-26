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44 минуты назад

Археологи нашли скифский склеп в кургане под Симферополем

Vse42.ru

Ученые Института археологии РАН обнаружили в кургане под Симферополем золотые украшения скифов.

Археологи нашли скифский склеп в кургане под Симферополем
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Российские археологи нашли непотревоженный скифский курган IV века под Симферополем. В захоронении находилось большое число артефактов.

Ученые отметили, что исследование археологически непотревоженного комплекса – большая редкость для скифских курганов, так как большинство из них грабили как в древности, так и в Новое время.

Находка позволит ученым реконструировать костюмы знатных скифов, живших на предгории Крыма в античную эпоху, сообщает ТАСС.

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