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2 часа назад

6 запретов от предков: что нельзя делать вечером

Мария Иглина

Наши предки верили, что после захода Солнца наружу выползает всевозможная нечисть. И, чтобы избежать встречи с ней, существовали приметы, которые многие строго соблюдают и по сей день. "Рамблер" расскажет, что нельзя делать вечером.

6 запретов от предков: что нельзя делать вечером
Фото: unsplash.comunsplash.com

Выносить мусор

Считается, что если выносить вечером мусор, то темные силы могут использовать его для наведения порчи или проклятия на хозяина. Также, если верить приметам, то человек, вынося мусор на ночь, рискует лишиться материального благополучия.

Смотреться в зеркало

Зеркало всегда считали неким порталом между миром живых и мертвых. При свете Солнца человек находится под защитой от потусторонних сил, но с наступлением темноты, если посмотреть в зеркало, можно навлечь на себя болезни и даже преждевременную старость.

Оставлять грязную посуду

Предки были уверены, что кухне практически каждого дома живет домовой. А немытую посуду хранитель вашего очага может воспринять как оскорбление. Обидевшись, он способен покинуть жилище, забрав с собой весь уют и тепло. А в некоторых случаях он может начать мстить, делая вашу жизнь в доме невыносимой.

Стирать

Речь не только про стирку вещей, но и про их сушку. Считается, что оставшееся белье на ночь впитывает в себя энергию злых сил, которую затем передает человеку. Поэтому бабушки и дедушки стирают белье утром, а до наступления темноты его уже снимают.

Давать деньги в долг

Согласно приметам, если давать деньги в долг после захода Солнца, то есть риск прогнать от себя денежное благополучие на долгое время. Обычно срок зависит от суммы, данной взаймы.

Приглашать в дом незнакомцев

Приглашать в дом незнакомцев после захода Солнца и до первого часа ночи считается плохой приметой. Кроме этого, если человек ошибся дверью, то, вероятнее, всего у вас в будущем могут возникнуть проблемы с законом.

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