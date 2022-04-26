После Чернобыля: как в Беларуси возрождают территории

Уже шестая госпрограмма поддержки территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии, реализуется в Беларуси. Небольшой город Брагин в Гомельской области 36 лет назад оказался одним из самых загрязненных. Сегодня в нем возрождается жизнь. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.

Фото: мир24 мир24

В Брагине настоящий беби-бум. Небольшой городок – рекордсмен по рождаемости в регионе. В этом детском саду восемь воспитателей в декретном отпуске.

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«Ежегодно мы провожаем в школу наших выпускников в количестве 40-42 примерно. На их место принимаем такое же количество», – сказала заведующая детским садом г. Брагин Людмила Гурин.

Район не просто возрождается, он живет. Сюда едут молодые специалисты: строят жилье с господдержкой, создают семьи.

36 лет назад здесь была одна из самых загрязненных территорий в стране. На преодоление последствий катастрофы в Беларуси выделяют деньги из бюджета. Реализуется уже шестая госпрограмма больше чем на 30 миллиардов белорусских рублей, или 700 миллиардов российских.

«Я получила квартиру как молодой специалист. Дали служебное жилье на время работы. Также со мной заключили пятилетний контракт с выплатами, которые составляют 200 базовых. Это огромная помощь для молодого специалиста», – отметила воспитатель Наталья Дмитренко.

У жителей пострадавших регионов много льгот: бесплатное питание в садах и школах, доступное лечение, оздоровление. Поручение президента – создавать новые рабочие места, чтобы люди активнее возвращались на некогда пустующие земли.

«Мы увидели, что нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории нашей страны. Люди живут в тех городах, в тех поселках. Более того, неплохо работают, особенно в сельском хозяйстве. Но проблем хватает. Поэтому экономика. Есть же льготы, мы принимали многие решения», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Льготы есть и для частного бизнеса. Фермерам, например, бесплатно предоставляют удобрения. В итоге на этой земле выращивают чистые продукты, что недавно казалось невозможным.

«Ведется очень много направлений хозяйственной деятельности. Развивается пчеловодство. Уже в 2023 году будет поставлено 10 пчелопасек. Это абсолютно экологически чистый мед. Сегодня больше 370 голов крупного рогатого скота, лошадей. Отлавливается чистая рыба, она исследуется. Тройной контроль фактически осуществляется», – отметил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.