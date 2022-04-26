В космосе заметили «фигуру ангела»

Ученые установили природу необычного явления в космическом пространстве. На фотографиях телескопа Hubble заметили объект, напоминающий фигуру ангела, сообщает Science Alert.

Фото: мир24 мир24

Исследование показало, что на самом деле фигуру образовали две сливающиеся галактики. Паре присвоили общее научное обозначение VV689.

Слияния галактик являются одними из наиболее масштабных событий во Вселенной. В ходе этого процесса галактики постепенно притягиваются друг к другу под действием гравитации. Они совершают все более плотный орбитальный «танец», пока не образуют единую структуру.

Гравитационное взаимодействие может оказывать влияние на окружающие облака газа. В результате там начинается активный процесс звездообразования.

Считается, что слияния – важный аспект роста и эволюции галактик. Он приводит к рождению большого количества новых звезд и способствует расширению сверхмассивных черных дыр до еще более значительных масштабов.

Ученые установили, что наша галактика Млечный Путь за время своего существования пережила не одно слияние. Наблюдая за другими галактиками, астрономы могут лучше понять, как на нее повлияло взаимодействие с другими космическими объектами.