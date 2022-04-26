Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

В космосе заметили «фигуру ангела»

Мир24

Ученые установили природу необычного явления в космическом пространстве. На фотографиях телескопа Hubble заметили объект, напоминающий фигуру ангела, сообщает Science Alert.

В космосе заметили «фигуру ангела»
Фото: мир24мир24

Исследование показало, что на самом деле фигуру образовали две сливающиеся галактики. Паре присвоили общее научное обозначение VV689.

Слияния галактик являются одними из наиболее масштабных событий во Вселенной. В ходе этого процесса галактики постепенно притягиваются друг к другу под действием гравитации. Они совершают все более плотный орбитальный «танец», пока не образуют единую структуру.

Гравитационное взаимодействие может оказывать влияние на окружающие облака газа. В результате там начинается активный процесс звездообразования.

Считается, что слияния – важный аспект роста и эволюции галактик. Он приводит к рождению большого количества новых звезд и способствует расширению сверхмассивных черных дыр до еще более значительных масштабов.

Ученые установили, что наша галактика Млечный Путь за время своего существования пережила не одно слияние. Наблюдая за другими галактиками, астрономы могут лучше понять, как на нее повлияло взаимодействие с другими космическими объектами.

Ранее стало известно, что в Млечном Пути обнаружили десятки аномальных звезд. Они относились к категории красных гигантов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители