Историки нашли первое описание полярного сияния в китайском тексте 957г.до н.э

Новое исследование древнего китайского текста обнаружило самый ранний задокументированный случай полярного сияния, который датируется началом X века до нашей эры. В тексте говорится о “пятицветном свете”, который люди смогли наблюдать в северной части ночного неба в конце правления царя Чжао, четвертого царя китайской династии Чжоу. Ученым известны даты правления Чжао, поэтому эксперты называют 2 даты: либо 977 год до нашей эры, либо 957 год до нашей эры.

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Ранее самым древним зафиксированным свидетельством полярного сияния были записи, сделанные ассирийскими астрономами на клинописных табличках, датированных между 679 и 655 годами до нашей эры.

Ученые нашли описание полярного сияния в “Бамбуковых анналах” – тексте четвертого века до нашей эры, написанном на бамбуковых пластинах, который относится к ранней китайской истории. Несмотря на то, что эти тексты были известны историкам, но ранее это явление интерпретировалось как след кометы.

Возникновение полярного сияния на таком большом расстоянии от полюса могло быть связано с сильнейшей магнитной бурей. Магнитосфера Земли обычно защищает планету от заряженных частиц Солнца, но иногда они проникают в нее и вызывают магнитные возмущения, известные как геомагнитные бури.