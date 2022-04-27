Зоологи выяснили, что обезьяны узнают знакомые лица даже в масках

Обезьяны по-разному реагируют на знакомые и незнакомые лица. Статья об этом опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи из американского Университета Джонса Хопкинса изучили, как отличается поведение обезьян с посетителями и смотрителями зоопарка. Они сосредоточили свое внимание на дюжине больших приматов, живущих в Зоопарке Линкольна в Чикаго.

Им демонстрировали фотографии знакомых и незнакомых лиц на сенсорном экране. В течение 30 секунд показывались две фотографии, после чего обе исчезали, а одна заменялась точкой, прикосновение к которой приводило к звуковому сигналу и выдаче фруктов.

"Мы обнаружили, что в среднем испытуемые примерно на 11 процентов медленнее касались точки, когда она заменяла знакомое лицо",

– пишут авторы.