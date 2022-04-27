В Сети вспомнили лайфхак по покупке дефицитных товаров в СССР

Старое фото талона на покупку сапог в магазине, выложенное в Telegram-канале СОБЧАК, натолкнуло пользователей сети на воспоминания о том, как приобретали в СССР дефицитные товары, одежду и продукты.

Фото: Мослента Мослента

«Приглашение» в магазин для приобретения обуви представляло собой бумагу на имя покупателя, заверенную печатью. В ней указывались даты, когда гражданин может купить сапоги в районных магазинах. «При покупке приглашение изымается», — предупреждала надпись на талоне.

В комментариях многие узнали документ ушедшей эпохи. «Ах, помню шикарные белые зимние сапоги на манке. 89-90-й год»,

«Мне было семь лет, мы гостили в Ленинграде у родственников и ходили с мамой и тетей, у которой гостили, в магазин, чтобы купить по такому приглашению маме сапоги»,

— написали пользователи.

Кто-то отметил, что не помнит «приглашений» на покупку обуви, но застал талоны на еду, спиртное и хозтовары.

Пользователи вспомнили лайфхак, с помощью которого можно было закупиться дефицитными товарами — подача заявления в ЗАГС.

«Чтобы купить посуду или ювелирное украшение, нужно было подать заявление на регистрацию брака. И ты попадал в специальный магазин для новобрачных»,

— описали схему в комментариях.