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1 час назад

Мартын-Лисогон: народные приметы 27 апреля

Мира Маркина

27 апреля по народному календарю День Мартына-Лисогона. Верующие чтят память Преподобного Мартына (Мартина), который был 74-м Папой Римским. А свою жизнь он закончил в Херсонесе Таврическом (ныне - Севастополь).

Мартын-Лисогон: народные приметы 27 апреля
Фото: pixabay.compixabay.com

В этот день предки уделяли особое внимание поведению ворон и лисиц. Считалось, что именно сегодня лисицы начинали рыть себе новые норы, уходя из старых. Обидеть в такой день животное считалось очень плохой приметой.

Также раньше верили, что 27 апреля вороны отпускают "во взрослую жизнь" своих птенцов. Потому и люди старались проводить сватовство в этот день. Договоренности о свадьбе, достигнутые в этот день, обещали семье счастье и долгую совместную жизнь.

Что нельзя делать в этот день

  • На Мартына-Лисогона запрещено врать - любой обман грозил серьезными бедами человеку и его родным.
  • Не стоит стирать одновременно вещи жены и мужа - к размолвкам в семье.
  • Сегодня стоит избежать обещаний - даже если вы сдержите свое слово, вас ждут неудачи.

Погодные приметы

  • Дождь в этот день является предвестником легкой пашни.
  • Солнце и тепло сегодня говорят о богатом урожае в этом году.
  • Теплая погода сегодня сулит похолодание в ближайшем времени.
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