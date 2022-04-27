Мартын-Лисогон: народные приметы 27 апреля

27 апреля по народному календарю День Мартына-Лисогона. Верующие чтят память Преподобного Мартына (Мартина), который был 74-м Папой Римским. А свою жизнь он закончил в Херсонесе Таврическом (ныне - Севастополь).

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В этот день предки уделяли особое внимание поведению ворон и лисиц. Считалось, что именно сегодня лисицы начинали рыть себе новые норы, уходя из старых. Обидеть в такой день животное считалось очень плохой приметой.

Также раньше верили, что 27 апреля вороны отпускают "во взрослую жизнь" своих птенцов. Потому и люди старались проводить сватовство в этот день. Договоренности о свадьбе, достигнутые в этот день, обещали семье счастье и долгую совместную жизнь.

Что нельзя делать в этот день

На Мартына-Лисогона запрещено врать - любой обман грозил серьезными бедами человеку и его родным.

Не стоит стирать одновременно вещи жены и мужа - к размолвкам в семье.

Сегодня стоит избежать обещаний - даже если вы сдержите свое слово, вас ждут неудачи.

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