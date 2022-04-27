Выращена первая российская порода перепела

Селекционерам из Сибири есть чем гордиться. Последняя порода перепелов в СССР была выведена в Эстонии еще в 1970-е гг. И почти полвека российские аграрии были вынуждены покупать племенную продукцию за рубежом, фактически дотируя развитие племенного птицеводства в других странах.

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Над созданием собственного кросса сотрудники Сибирского НИИ птицеводства работали 10 лет. В итоге им удалось получить уникальный генотип, включенный в государственный реестр селекционных достижений.

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- Перепелка "Омская" сочетает лучшие качества от мясных и яичных пород, - рассказал "РГ" директор СибНИИП Андрей Дымков. - Это очень высокопродуктивная птица. Она достигает живой массы в 240-270 граммов уже в 42 дня и приносит за год жизни до 270 яиц. Ежегодно одна перепелка может дать три-четыре поколения.

По его словам, "Омская" порода - одна из самых неприхотливых. Ест мало, при этом вес набирает быстро. Обычно перепелкам требуется достаточно дорогой кукурузно-соевый рацион. А эта птица адаптирована к кормам, выращенным в Сибири.

Универсальную породу можно содержать даже на обычном приусадебном участке. Небольшой клетки размером 30х40 см вполне достаточно для размещения 5-6 перепелок.

Перепелка "Омская" ест мало, при этом вес набирает быстро

- Птичник из 20 голов способен обеспечить свежим белком семью из пяти человек, - уверяет Андрей Дымков. - При этом одно перепелиное яйцо по аминокислотному и витаминному составу равно пяти куриным. А главное, что и яйцо, и мясо перепелки - это экологически безопасный для человека продукт. В силу биологических особенностей на перепелке не используется защита в виде антибиотиков, чем не могут похвастаться ни куры, ни индейка, ни утка, ни гуси. Эта птица не подвержена болезням и вообще не вакцинируется. Я считаю, разведение перепелов поможет укрепить иммунитет населения.

Еще лет пять назад перепелиное яйцо было редкостью на прилавках. Теперь же оно имеется практически в каждом гипермаркете. На его основе производят меланж, яичный порошок, майонез и другие соусы, косметику и биологические добавки. А вот перепелиное мясо все еще считается деликатесным и ресторанным.

Омские селекционеры уверены: в России есть все предпосылки для дальнейшего развития перепеловодства. Ниша открыта.