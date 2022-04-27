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45 минут назад

В Москве энтузиасты спасли бельчонка

Префектура СЗАО города Москвы

Крошечного бельчонка у Строгинского парка обнаружила жительница района. Малыш почти не шевелился. Укрыв его ветками, девушка обратилась за помощью в районную группу «ВКонтакте». На пост немедленно откликнулись Евгений Косарев и Татьяна Истомина.

В Москве энтузиасты спасли бельчонка
Фото: Префектура СЗАО города МосквыПрефектура СЗАО города Москвы

"Вместе с группой таких же энтузиастов в свободное время они занимаются… спасением белок! — Каждую весну начинается настоящий «белкопад» — сезон выпавших из гнезда бельчат. Они выпадают сами, также при переносе их роняют мамы-белки",

— объяснил Евгений.

Оказалось, бельчонок травмирован. Энтузиасты отвезли его к ветеринару.

"Это самочка, причем совсем маленькая, ей не больше полутора месяцев. Мы назвали ее Глашей",

— говорит Евгений.

Поначалу Глаша совсем не могла есть. Но за несколько дней лечения начала приходить в себя и уже ест из шприца заменитель кошачьего молока. Кроме Евгения и Татьяны, малышку «ведут» ещё несколько человек, помогая опытом и советами.

"Обычно после лечения мы выпускаем белок на улицу, так как дичают они всего за пару недель. Но из-за травмы Глаша, скорее всего, не сможет жить в дикой природе",

— говорит Евгений. Желающие взять Глашу к себе уже нашлись.

Истории,Евгений Косарев,
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