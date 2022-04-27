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3 часа назад

Россиянам рассказали о способах защиты от бродячих собак

Lenta.ruиещё 2

Собаки боятся угроз смерти, поэтому в случае нападения бродячих псов следует держать в руках палку или камень. Такой способ защиты назвал российский ветеринар Евгений Цыпленков, чьи слова приводит News.ru.

Россиянам рассказали о способах защиты от бродячих собак
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист объяснил, что при нападении собак ни в коем случае нельзя убегать, так как животное попытается догнать и укусить. В этом случае лучше всего прижаться спиной к чему-нибудь.

«Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь помогут камень, палка и угрозы поймать животное курткой»,

— считает ветеринар.

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