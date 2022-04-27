Россиянам рассказали о способах защиты от бродячих собак

Собаки боятся угроз смерти, поэтому в случае нападения бродячих псов следует держать в руках палку или камень. Такой способ защиты назвал российский ветеринар Евгений Цыпленков, чьи слова приводит News.ru.

Специалист объяснил, что при нападении собак ни в коем случае нельзя убегать, так как животное попытается догнать и укусить. В этом случае лучше всего прижаться спиной к чему-нибудь.