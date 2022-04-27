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2 часа назад

Женщина, работающая в офисе под столом, удивила соцсети

Газета.Ru

Жительница Израиля удивила пользователей соцсетей, рассказав, что работает в офисе под столом, пишет Daily Mail.

Женщина, работающая в офисе под столом, удивила соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом женщина, по ее словам, борется с отвлекающими факторами, мешающими процессу. Минни Майер рассказала, что забирается с ноутбуком под рабочий стол каждый раз, когда в офисе становится шумно. Ее коллеги никак не могут привыкнуть к такой картине, поэтому всегда смотрят на женщину удивленными глазами. Стресс, громкие звуки, неудачная встреча, тяжелый проект - все это приводит к тому, что ей нужно изолироваться.

"Я наслаждаюсь относительным покоем, который есть по столом. Сижу там до тех пор, пока спина не напоминает, что мне уже 36 лет",

- пошутила израильтянка.

После того, как Майер рассказала о своем способе пользователям соцсетей, ее пост стал вирусным. Мнения людей разделились: кто-то посчитал поведение женщины несерьезным, другие же поблагодарили ее за этот прием.

"Никогда не думал об этом. Я всегда боролся с такими же проблемами в офисе. Визуальный шум - худший, не говоря уже о слуховом. Если мне когда-нибудь придется вернуться в офис, я попробую эту схему",

- написал комментатор.

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