Женщина, работающая в офисе под столом, удивила соцсети

Таким образом женщина, по ее словам, борется с отвлекающими факторами, мешающими процессу. Минни Майер рассказала, что забирается с ноутбуком под рабочий стол каждый раз, когда в офисе становится шумно. Ее коллеги никак не могут привыкнуть к такой картине, поэтому всегда смотрят на женщину удивленными глазами. Стресс, громкие звуки, неудачная встреча, тяжелый проект - все это приводит к тому, что ей нужно изолироваться.