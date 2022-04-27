Женщина, работающая в офисе под столом, удивила соцсети

Жительница Израиля удивила пользователей соцсетей, рассказав, что работает в офисе под столом, пишет Daily Mail.
Таким образом женщина, по ее словам, борется с отвлекающими факторами, мешающими процессу. Минни Майер рассказала, что забирается с ноутбуком под рабочий стол каждый раз, когда в офисе становится шумно. Ее коллеги никак не могут привыкнуть к такой картине, поэтому всегда смотрят на женщину удивленными глазами. Стресс, громкие звуки, неудачная встреча, тяжелый проект - все это приводит к тому, что ей нужно изолироваться.
"Я наслаждаюсь относительным покоем, который есть по столом. Сижу там до тех пор, пока спина не напоминает, что мне уже 36 лет",
- пошутила израильтянка.
После того, как Майер рассказала о своем способе пользователям соцсетей, ее пост стал вирусным. Мнения людей разделились: кто-то посчитал поведение женщины несерьезным, другие же поблагодарили ее за этот прием.
"Никогда не думал об этом. Я всегда боролся с такими же проблемами в офисе. Визуальный шум - худший, не говоря уже о слуховом. Если мне когда-нибудь придется вернуться в офис, я попробую эту схему",
- написал комментатор.