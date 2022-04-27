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45 минут назад

Слишком узкие джинсы помешали мужчине сделать предложение возлюбленной

Lenta.ru

Райан Ламонт из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, попытался сделать предложение возлюбленной, но ему помешали слишком узкие джинсы. Затруднения, с которыми он столкнулся во время помолвки, попали на видео, замеченное изданием Daily Mail.

Слишком узкие джинсы помешали мужчине сделать предложение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ламонт рассчитывал сделать предложение во время заката на пляже. Ситуация приняла комический оборот, когда он не смог извлечь футляр с кольцом из кармана из-за слишком узких джинсов. Этот момент сняли на видео друзья и родные пары, наблюдавшие за влюбленными из ресторана неподалеку.

На записи Ламонт возится в кармане, но не никак не может вытащить коробочку с кольцом. Глядя на его мучения, женщина начинает смеяться. Она продолжает хихикать, даже когда мужчина наконец справился с задачей и встал перед ней на одно колено.

Кадры, которые женщина опубликовала в TikTok, посмотрели более 500 тысяч раз. В комментариях многие зрители поделились похожими историями и поздравили счастливую пару.

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