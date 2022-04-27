Слишком узкие джинсы помешали мужчине сделать предложение

Райан Ламонт из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, попытался сделать предложение возлюбленной, но ему помешали слишком узкие джинсы. Затруднения, с которыми он столкнулся во время помолвки, попали на видео, замеченное изданием Daily Mail.

Ламонт рассчитывал сделать предложение во время заката на пляже. Ситуация приняла комический оборот, когда он не смог извлечь футляр с кольцом из кармана из-за слишком узких джинсов. Этот момент сняли на видео друзья и родные пары, наблюдавшие за влюбленными из ресторана неподалеку.

На записи Ламонт возится в кармане, но не никак не может вытащить коробочку с кольцом. Глядя на его мучения, женщина начинает смеяться. Она продолжает хихикать, даже когда мужчина наконец справился с задачей и встал перед ней на одно колено.