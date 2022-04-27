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30 минут назад

Британские ученые узнали, почему одни животные стареют быстрее других

Мир24

Ученые из Института Уэллкома Сэнгера (Великобритания) установили, почему одни виды животных умирают быстро, а другие являются долгожителями. Исследование показало, что это связано со скоростью мутаций в ДНК, сообщает Nature.

Ученые узнали, почему одни животные стареют быстрее других
Фото:  «Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир») «Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир»)

Авторы проанализировали 16 видов млекопитающих. В их число вошли, помимо человека, кошки, собаки, лошади, жирафы, тигры, львы, хорьки, кролики, мыши и крысы, кроты, кольцехвостые лемуры и черно-белые колобусы (обезьяны семейства мартышковых).

Оказалось, что к моменту смерти все виды успевают накопить примерно одинаковое количество мутаций – около 3200. Но скорость их появления у всех разная. Ученые выявили явную закономерность – чем дольше живет млекопитающее, тем меньше мутаций происходит в его ДНК в год.

«Рекордсменами» оказались мыши, чей срок жизни составляет в среднем около четырех лет. В их ДНК зафиксировали почти 800 мутаций в год. У собак происходит около 249 ежегодных мутаций, у льва – 160, у жирафа – 99, у человека – в среднем 47.

«Если бы ДНК людей мутировала с той же скоростью, что и у мышей, к моменту смерти мы приобрели бы 50 тысяч генетических изменений»,

– отметили авторы научной работы.

Генетики предположили, что клетки приобретают критическое количество мутаций, после чего наступает смерть. Но, по их словам, старение организма не связано исключительно с процессом мутирования. На него влияет целый ряд факторов.

Предварительные выводы показали, что размер тела животного не связан с продолжительностью его жизни. Так, и жирафы, и голые землекопы живут в среднем до одного и того же возраста и имеют одинаковую скорость накопления мутаций, но первые в десятки раз крупнее вторых.

Чтобы получить дополнительные сведения, авторы планируют расширить анализ и включить в него не только млекопитающих. Интересным объектом является гренландская акула. Это самое долгоживущее позвоночное в мире, чей возраст может достигать 400 лет.

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