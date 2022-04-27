За какими бактериями ученые наблюдают в космосе

Бактерии - вещества, которые всегда отправляются в космос вместе с экипажем. О некоторых из них рассказали в материале портала «Научная Россия».

Считается, что впервые в космическое пространство микроорганизмы попали в 1960 году - при полёте на «Спутнике-5» вместе с собаками (Белкой и Стрелкой), двумя крысами, 40 мышами, различными растениями.

Поскольку избавиться полностью от бактерий при подготовке к полёту нельзя, эксперты решили изучать состояние этих организмов в космосе. К примеру, для этого они взяли четыре разновидности бактерий, в том числе Klebsiella pneumoniae (способствует развитию сепсиса, пневмонии, болезни мочевыводящих путей), Pseudomonas aeruginosa (можно обнаружить в гнойных ранах и воспалённых тканях). Питались эти бактерии фосфором, азотом, железом, серой, водой, углеводами углистых метеоритов. Оказалось, что в космических условиях эти организмы с лёгкостью способны жить и размножаться.

Для защиты экипажа от бактерий и болезней, которые они вызывают, был создан особый прибор. Его название - E-Nose. При помощи этого устройства можно узнать, есть ли на определённой поверхности микроорганизмы и сколько их. Он помог, например, в 2012 году обнаружить грибки и бактерии.

В Соединённых Штатах эксперты предлагают использовать такие бактерии для создания различных материалов и продуктов. Например, топлива, лекарств и пр. Это позволит сэкономить при подготовке к экспедиции.

Существовать бактерии могут и в космосе. Пример - Deinococcus, которые оказались способны жить подобных условиях. Нашли эти организмы японские специалисты.